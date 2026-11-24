Numărul contribuabililor din evidențele AJFP Sibiu care beneficiază de eșalonarea obligațiilor fiscale a crescut în 2026. În primele zece luni ale anului au fost aprobate 1.575 de eșalonări, în timp ce valoarea totală a arieratelor eșalonate a scăzut cu aproape o treime față de perioada similară a anului trecut.

Situația este prezentată în raportul Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, pregătit pentru Colegiul Prefectural.

Potrivit datelor centralizate până la 31 octombrie 2026, numărul eșalonărilor aprobate a ajuns la 1.575, cu 10,29% mai mare decât în perioada corespunzătoare a anului trecut.

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În evidențele administrației fiscale figurează 1.486 de contribuabili aflați în eșalonare, cu 290 mai mulți decât în 2025.

Mai multe eșalonări, dar datorii totale mai mici

Deși numărul contribuabililor care beneficiază de această facilitate a crescut, valoarea totală a arieratelor eșalonate s-a redus semnificativ.

La sfârșitul lunii octombrie 2026, obligațiile fiscale eșalonate însumau 105,30 milioane de lei, cu 32,79% mai puțin decât în perioada de comparație.

Prin urmare, mai mulți contribuabili beneficiază de plata în rate a obligațiilor fiscale, însă suma totală a datoriilor cuprinse în aceste eșalonări este mai mică.

Raportul nu oferă o distribuție a beneficiarilor între persoane fizice și firme și nici nu precizează câte dintre eșalonările aprobate au fost ulterior respectate integral.

Peste 83% din obligațiile fiscale, colectate la termen

AJFP Sibiu prezintă și indicatorii privind conformarea contribuabililor.

Rata de depunere voluntară a declarațiilor fiscale a ajuns la 94,46%, iar gradul de colectare la termen a fost de 83,49%, indicator care include și plățile parțiale.

Totodată, 99,98% dintre declarațiile fiscale au fost depuse electronic, în timp ce ponderea declarațiilor unice transmise online a ajuns la 83,38%.

Administrația fiscală arată că, în perioada următoare, intenționează să acorde o atenție sporită identificării timpurii a dificultăților de plată, pentru a preveni acumularea de noi restanțe.

Eșalonarea reprezintă o facilitate prin care contribuabilii eligibili își pot achita obligațiile fiscale în rate, în condițiile prevăzute de legislație. Aprobarea unei eșalonări nu înseamnă ștergerea datoriei.

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