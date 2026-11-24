O trotinetă electrică, în valoare de aproximativ 1.000 de euro, a fost recuperată de polițiștii sibieni la câteva zile după ce a fost furată din scara unui bloc din municipiul Sibiu. Doi bărbați bănuiți de comiterea furtului au fost reținuți, iar unul dintre aceștia a fost plasat ulterior sub control judiciar.

Potrivit unei informări publicate pe pagina de Facebook a Poliției Sibiu, trotineta a fost recuperată în urma cercetărilor efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Sibiu și a fost restituită proprietarului.

Doi bărbați reținuți de polițiști

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat și reținut doi bărbați suspectați de comiterea furtului. Față de unul dintre aceștia a fost dispusă ulterior măsura controlului judiciar.

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Reprezentanții Poliției Sibiu nu au precizat zona în care a avut loc furtul, vârstele celor doi suspecți sau măsura dispusă ulterior în cazul celui de-al doilea bărbat.

Polițiștii au transmis și un mesaj cu privire la importanța recuperării bunurilor furate pentru persoanele păgubite.

„Pentru unii, poate fi doar o trotinetă electrică. Pentru proprietarul ei, poate însemna luni de economii, un mijloc de deplasare sau pur și simplu un lucru drag”, au transmis reprezentanții Poliției Sibiu.

„Dincolo de fiecare dosar penal se află oameni, povești și, uneori, bucuria de a primi înapoi ceea ce credeai că ai pierdut”, au mai precizat aceștia în postarea publicată pe Facebook.

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