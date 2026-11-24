Pe scurt: Vânzările de produse finite principale au scăzut cu 27%, iar gazele, energia electrică și propilena s-au scumpit. Chimcomplex pregătește un plan de afaceri pentru 2026–2030, pe care își bazează discuțiile cu băncile.

Chimcomplex SA Borzești, care operează platformele industriale de la Onești și Râmnicu Vâlcea, a cerut deschiderea procedurii de concordat preventiv, după ce a înregistrat pierderi nete de aproape 148 de milioane de lei în primele nouă luni din 2026. Solicitarea apare într-un raport transmis Bursei de Valori București (BVB), potrivit Adevărul.

Dificultățile financiare sunt însoțite de o reducere a activității industriale. În primele nouă luni din 2026, compania a vândut cu 39.405 tone mai puține produse finite principale decât în aceeași perioadă din 2025, ceea ce înseamnă o scădere de 27% a cantităților vândute. Cifra de afaceri a coborât cu 4,1%, până la 812,6 milioane de lei.

Chimcomplex a redus personalul și a oprit instalația de electroliză de la Onești

Restructurarea s-a reflectat și în numărul angajaților. Potrivit raportului financiar transmis BVB, numărul mediu de salariați a fost de 1.075 în primele nouă luni din 2026, față de 1.435 în perioada similară din 2025. Reducerea este de aproximativ 25%.

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Compania explică diminuarea efectivului prin reorganizarea structurii și redimensionarea necesarului de personal. Măsurile au vizat în special angajații cu contracte pe perioadă determinată, persoanele care cumulau pensia cu salariul și oprirea capacităților cu un consum mare de energie.

Ora de Sibiu a scris în martie 2026 despre concedierile anunțate de Chimcomplex la platforma din Râmnicu Vâlcea, care urmau să înceapă în aprilie 2026, și despre închiderea unor secții din țară.

Printre măsurile luate se numără oprirea instalației de electroliză de pe platforma industrială Onești. Producția de oxo-alcooli este, de asemenea, suspendată din 2025.

Conducerea arată în raport că societatea își adaptează capacitățile de producție la cererea din piață. Totodată, pregătește un plan de afaceri pentru perioada 2026–2030, care stă la baza discuțiilor cu instituțiile bancare.

Energia și materiile prime au costat mai mult în primele nouă luni din 2026

Compania indică scumpirea energiei și a materiilor prime printre factorii care au afectat rezultatele financiare. În primele nouă luni din 2026, prețul mediu de achiziție al gazelor naturale a crescut cu 2%, iar cel al energiei electrice cu 8%, comparativ cu perioada similară din 2025. Prețul mediu al propilenei a fost cu 32% mai mare.

În același timp, reducerea cantităților vândute a afectat veniturile, iar diminuarea costurilor nu a ținut pasul cu scăderea acestora.

Chimcomplex este unul dintre principalii producători de substanțe chimice din România. Pe cele două platforme industriale, de la Onești și Râmnicu Vâlcea, compania produce, printre altele, sodă caustică, clor, polioli, propilenglicol și alte produse chimice folosite în numeroase sectoare industriale.

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