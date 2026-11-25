Elevii din Mediaș care au terminat anul școlar trecut cu media generală 10 primesc câte 1.000 de lei de la primărie. În total, orașul pune deoparte 240.000 de lei pentru premiile elevilor, potrivit unui proiect de hotărâre propus în sedința de consiliul local de4 joi, 26 noiembrie, de la ora 14:00.

Banii se dau pentru rezultatele din anul școlar 2025–2026, elevilor din școlile din Mediaș și din satul Ighișu Nou. Școlile au trimis deja primăriei lista elevilor cu rezultate.

Cât primește fiecare

media generală 10: 1.000 de lei;

olimpiade naționale: 1.000 de lei pentru locul al II-lea și 800 de lei pentru premiu special sau mențiune;

olimpiade județene: 700 de lei pentru locul I, 600 de lei pentru locul al II-lea, 500 de lei pentru locul al III-lea și 400 de lei pentru premii speciale și mențiuni;

robotică, la competiția First Tech Challenge: 800 de lei pentru locul al III-lea european și 700 de lei pentru locul I regional;

concursuri și festivaluri școlare naționale, plus concursuri de atletism, tenis, karate, dans sportiv, kickboxing și fotbal: 500, 400 și 300 de lei pentru primele trei locuri.

De ce dă primăria bani elevilor

Regulamentul pentru aceste premii a fost aprobat în decembrie 2024. În documentul de acum, Direcția pentru Cultură scrie că premiile sunt o recunoaștere a efortului elevilor, care duc numele Mediașului la olimpiade și concursuri naționale și internaționale.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Primăria a mai premiat în septembrie elevii cu cele mai bune rezultate la Bacalaureat și la Evaluarea Națională. Orașul și-a depus și candidatura pentru titlul de Capitală a Tineretului din România în 2028.

Comentarii