Pe scurt: Ion Popescu, preotul din Sebeșu de Jos, a crescut la casa de copii și și-a întâlnit mama naturală abia în timpul facultății. La biserica în care slujește din 2018, fundația vechiului lăcaș poate fi văzută printr-o podea de sticlă.

La biserica din Sebeșu de Jos, fundația unui lăcaș ridicat în 1741 poate fi văzută printr-o podea de sticlă iluminată, amenajată în fața altarului. Lucrările sunt parte din povestea parohului Ion Popescu, crescut la casa de copii, relatată de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, într-o postare pe Facebook.

În 1981, un nou-născut ajungea la casa de copii din Râmnicu Vâlcea. Mama sa, o femeie singură care mai avea acasă un băiat de patru ani, hotărâse să îl lase în grija statului la numai câteva zile după naștere. Avea să o întâlnească pentru prima dată ca student la Teologie și să o întrebe: „M-ai botezat?”.

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Ion Popescu a ajuns în 2018 la Sebeșu de Jos, sat de la poalele Munților Făgăraș, cunoscut pentru icoanele pictate pe pereții caselor, majoritatea înfățișând-o pe Maica Domnului. Biserica ortodoxă se află pe coama unui deal, deasupra caselor răsfirate pe valea care coboară spre Olt. În sat locuiesc aproape 150 de familii.

Preotul venise de la Noiștat, de pe Valea Hârtibaciului. „Acolo am slujit din 2009, iar în 2013 biserica a fost sfințită după ce, timp de câțiva ani, am lucrat la drenaje și refacerea picturii”, spune părintele Ion Popescu.

Fundația bisericii din 1741 a fost descoperită sub dușumea

Și la noua parohie erau necesare reparații. „Dușumeaua era putrezită din cauza apei care se infiltra pe lângă fundație. Apoi, trebuia refăcută instalația de încălzire și înlocuite stranele. Știți cum se spune: «Bună ziua ți-am dat, belea mi-am căpătat»”, povestește preotul. „O complicație plăcută, desigur.”

După îndepărtarea celor două straturi de dușumea din lemn, în fața altarului a apărut fundația vechii biserici, unul dintre primele lăcașuri de rugăciune ale românilor transilvăneni construite din piatră.

„Cercetările arheologice au atestat faptul că este vorba despre fundația bisericii ridicate în 1741. Actuala biserică a fost clădită în 1820, în jurul vechii biserici, care a fost demolată doar când noul lăcaș a fost finalizat”, explică parohul.

Vechea construcție apare și în „Ridicarea topografică Iosefina”, unde la Sebeșu de Jos este indicată o biserică zidită. Istoricii vorbesc și despre alte două lăcașuri de rugăciune din lemn, folosite de-a lungul vremii de credincioșii satului.

„Există și această pisanie de sub turn, care amintește că biserica din zid a fost ridicată în 1741, iar turnul, în 1770”, mai spune Ion Popescu.

În biserică au fost montate radiatoare noi între strane. În fața altarului, o telecomandă aprinde luminile de sub podeaua din sticlă transparentă, prin care se văd urmele vechiului lăcaș.

„Avem ceva ce sigur nu mai găsim în județul Sibiu și, poate, chiar în România”, afirmă preotul. „Avem 22,5 metri pătrați de podea din sticlă transparentă. Ceea ce vedeți dedesubt este fundația vechii biserici, adică o parte din istoria acestui sat.”

Suprafața este alcătuită din 30 de bucăți de sticlă. „Cei mai entuziasmați sunt copiii. Desigur, mai sunt credincioși care se tem să calce pe sticlă, de teamă să nu se spargă. Le spun să stea liniștiți, fiecare dintre cele 30 de bucăți de sticlă poate susține trei oameni a câte 100 de kilograme fiecare”, explică părintele.

Structura de susținere a fost fixată în pământ: „Grinzile sunt din inox și au fost montate pe piloți forați de până la 1,6 metri adâncime”, precizează parohul.

Preotul și-a întâlnit mama naturală în timpul facultății

Enoriașii îl numesc „părintele Ionuț”, iar cei mai mulți îi cunosc povestea copilăriei. Ion Popescu a crescut la casa de copii din Râmnicu Vâlcea până la cinci ani, când a fost adoptat.

„Până la vârsta de cinci ani am crescut la casa de copii din Râmnicu Vâlcea. Am fost adoptat, îngrijit și trimis la școală de către o femeie cu suflet mare, pe care eu o consider adevărata mea mamă. A plecat la Domnul, dar a ajuns să mă vadă preot”, povestește acesta.

Înainte să studieze Teologia la Craiova, a absolvit școala profesională de electricieni. „Am și lucrat ca electrician, pentru o scurtă perioadă, la o mare companie din Vâlcea”, spune preotul.

În anul al doilea de facultate și-a întâlnit pentru prima dată mama naturală. „Locuia într-un sat din județul Vâlcea, alături de fratele meu mai mare. Am întrebat-o dacă m-a botezat. Nu mi-a răspuns, așa că în anul III de facultate m-am botezat. Există o slujbă specială în astfel de cazuri”, explică Ion Popescu.

În același sat și-a cunoscut și viitoarea soție. „A fost ceva incredibil”, spune părintele, tată a trei fete cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani.

Foștii săi șefi de la compania unde lucrase ca electrician l-au ajutat la refacerea bisericii din prima parohie, trimițând din Vâlcea camioane cu materiale de construcții. „S-au bucurat mult să afle că am ajuns preot, că mi-am îndeplinit visul”, povestește Ion Popescu.

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