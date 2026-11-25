Pe scurt: ACS Mediaș joacă vineri, 27 noiembrie 2026, de la ora 14:00, pe terenul formației Aro Muscelul, după două înfrângeri consecutive. Cosmin Vâtcă avertizează că ultimele trei etape ale anului pot cântări decisiv în lupta pentru play-off.

ACS Mediaș caută victoria la Muscel, după două înfrângeri care au coborât echipa de pe primul loc pe poziția a patra. Partida cu Aro Muscelul este programată vineri, 27 noiembrie 2026, de la ora 14:00, pe Stadion Muscelul.

Este a doua deplasare consecutivă pentru medieșeni. Cosmin Vâtcă a spus că înfrângerile sunt greu de digerat, dar a subliniat că echipa a întâlnit cele mai bune formații din campionat. În fața Coronei și a celor de la Băicoi, adversarii au pus presiune, au provocat greșeli și au păstrat punctele.

Vâtcă a remarcat că ACS a avut trei reprize bune, chiar foarte bune, în cele două meciuri, însă acest lucru nu a fost suficient. El cere ca echipa să mențină nivelul pe întreaga durată a partidelor, să se apere mai bine și să dea dovadă de mai multă responsabilitate.

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Vâtcă avertizează că ultimele trei etape pot decide locurile de play-off

Meciul cu Aro Muscelul se anunță dificil și prin prisma întâlnirii din tur, în care medieșenii au avut de suferit. Vâtcă le-a transmis că trebuie să păstreze echilibrul atât după victorii, cât și după înfrângeri: „Mergem cu încredere, sperăm să scoatem maximul din acest meci.”

Întrebat despre presiunea rezultatelor și coborârea în clasament, Cosmin Vâtcă a răspuns: „Da, se poate spune că este presiune, dar dacă nu joci sub presiune la fotbal, nu ai progres, nu ai evoluție, atunci stăm acasă, dacă nu rezistăm presiunii.” El a cerut mai multă determinare și a insistat asupra dorinței fiecărui jucător de a realiza mai mult.

În privința ocaziilor ratate și a lipsei de noroc, Vâtcă a pus accentul pe insistență și pe refuzul de a renunța. Dincolo de evoluțiile bune, a subliniat că punctele au rămas la adversari.

Lupta pentru play-off poate fi influențată decisiv de cele trei etape rămase până la sfârșitul anului, consideră Vâtcă: „Dacă nu suntem foarte atenți, riscăm să pierdem play-off-ul.” El a cerut concentrare în pregătirea partidei de vineri și a explicat că rezultatul de la Muscel contează mult pentru menținerea echipei între primele patru.

Raul Hăjmășan cere mai multă atenție în fața porții

Raul Hăjmășan a spus că obiectivul deplasării este victoria și că dificultatea partidei vine și din înfrângerile anterioare. „În rest, e un meci normal, la care ne-am pregătit, ca la oricare altul, să câștigăm”, a declarat acesta.

Pentru a obține toate cele trei puncte, Hăjmășan consideră că echipa are nevoie de mai multă precizie și de șansă: „Ne trebuie un pic de atenție la finalizare, zic eu, și ne trebuie și șansă, pentru că la fotbal e vorba și de șansă.” El a amintit numeroasele ocazii ratate în partidele precedente, în timp ce adversarii și-au valorificat oportunitățile.

Întrebat dacă această problemă poate fi rezolvată la antrenamente, Hăjmășan a legat norocul de atenția în fața porții. În privința coborârii pe locul patru, el a subliniat că echipa se află în continuare între primele patru: „În continuare suntem acolo unde trebuie să fim, adică în primele patru și vedem la sfârșit unde se trage linia.”

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