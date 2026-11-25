Pe scurt:
De la tricolorul din brâiele țesute la canafii portului popular, activitățile de la Muzeul ASTRA îmbină poveștile textilelor cu lucrul de mână.
Muzeul ASTRA organizează vineri, 27 noiembrie 2026, între orele 11.00 și 14.00, un tur ghidat și un atelier gratuit de confecționat ciucuri tricolori.
Activitățile au loc la Pavilionul Muzeal Multicultural, la Intrarea nr. 1, potrivit anunțului publicat de Muzeul ASTRA.
Turul ghidat urmărește povestea tricolorului și a ciucurilor din portul popular
Participanții vor vizita expoziția „Scoarțe. Covoare. Păretare. Rafinamentul tehnicilor de țesut”. Turul propune o incursiune în povestea tricolorului, de la brâul țesut la război până la simbolul național, dar și în semnificațiile canafilor, ciucurii din portul popular.
Participanții își confecționează propriul ornament pentru brad
Programul include un atelier practic de realizat ciucuri, cu toate materialele incluse. Fiecare participant va putea lua acasă ciucurele confecționat, pentru a-l folosi ca ornament în bradul de Crăciun.
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