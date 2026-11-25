Un accident de circulație s-a produs, miercuri, în jurul prânzului, în municipiul Sibiu, pe strada Rahovei. Un bărbat a fost dus la spital.

La fața locului s-au deplasat polițiștii și echipajele medicale.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, un bărbat, în vârstă de 82 de ani, domiciliat în localitatea Scoreiu, ar fi traversat drumul prin loc nepermis, fără să se asigure și a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în județul Harghita”, informează Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

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În urma accidentului rutier, bărbatul în vârstă de 82 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. „Pietonul, un bărbat în vârstă de 82 de ani acuză dureri la umăr. Este transportat la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Fără mari probleme de trafic.

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