Un bărbat a fost transportat la spital în stare gravă după ce, miercuri după-amiază, a căzut de pe acoperișul unei case la Tălmaciu.

Un echipaj SMURD cu medic a intervenit pe strada Cetății din Tălmaciu, după ce a fost semnalat faptul că un bărbat a căzut de pe acoperișul unei case.

„Bărbatul în vârstă de aproximativ 66 de ani a suferit un traumatism grav la coloană și a fost transportat la UPU Sibiu, conștient”, a transmis ISU Sibiu.

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Bărbatul a căzut de la o înălțime de aproximativ șase metri, potrivit ISU Sibiu.

Revenim cu detalii!

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