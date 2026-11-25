Pe scurt: Presupusa agresiune ar fi avut loc în timpul serviciului, pe fondul unui conflict spontan. Bărbatul fusese reținut pentru 24 de ore înainte ca procurorii să dispună controlul judiciar.

Bodyguardul acuzat că a bătut un sibian și-a aflat noua măsură. Procurorii l-au lăsat în libertate, însă l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Agentul de securitate, în vârstă de 37 de ani, domiciliat în Bungard, este cercetat pentru purtare abuzivă. Măsura controlului judiciar a fost dispusă marți, 24 noiembrie 2026, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, potrivit IPJ Sibiu.

Bărbatul fusese reținut cu o zi înainte de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu, pentru 24 de ore.

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Incidentul pentru care este anchetat s-ar fi petrecut în 8 noiembrie, în jurul orei 07:00, în apropierea unui local de pe strada Oituz din Sibiu. Potrivit polițiștilor, pe fondul unui conflict spontan, agentul de securitate ar fi agresat fizic un bărbat de 48 de ani din municipiul Sibiu.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, agentul de pază l-ar fi lovit pe sibian cu palma în lateralul capului, dar și cu pumnul în zona feței.

La momentul incidentului, bărbatul din Bungard se afla în timpul serviciului și își exercita atribuțiile de agent de securitate în cadrul unei societăți specializate de pază și protecție.

„Cercetările sunt continuate la nivelul Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu”, a transmis IPJ Sibiu.

Pe parcursul procesului penal, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege.

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