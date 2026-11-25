Pe scurt: PSD Sibiu susține că aproximativ 8 milioane de lei sunt alocate anual pentru pierderile aeroportului și invocă riscul financiar al unor eventuale recuperări de fonduri europene.

PSD Sibiu a remis miercuri, 25 noiembrie, următorul comunicat de presă:

”Aeroportul Internațional Sibiu pierde bani, pierde din anvergura pe care a avut-o cândva și pierde teren în fața altor aeroporturi de la noi din țară. În schimb, la Sibiu, clubăreala pare să fie la înălțime!

An de an, Consiliul Județean Sibiu alocă, în medie, aproximativ 8 milioane de lei, prin rectificări bugetare, pentru a acoperi pierderile aeroportului.

Mai grav, investițiile realizate la aeroport, inclusiv din fonduri europene, fac obiectul unor investigații ale Parchetului European.

Dacă eventualele nereguli vor fi confirmate definitiv de instanță și se va dispune recuperarea fondurilor europene, consecințele financiare pentru județ ar putea fi devastatoare. Vorbim despre investiții de ordinul zecilor de milioane de euro, din bani europeni care vor trebui returnați, acest lucru reprezentând un risc major pentru bugetul județean.

În tot acest timp, la Aeroportul Sibiu se organizează periodic petreceri și evenimente de disco/club, prezentate chiar cu mândrie!

O sfătuiesc pe doamna Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu – PNL, să mai lase clubăreala și să pună osul la muncă!

Conducerea Consiliului Județean are obligația legală și morală să se implice activ, să sprijine conducerea aeroportului și să găsească soluții reale pentru eficientizarea activității, atragerea de noi operatori aerieni, dezvoltarea rutelor și reducerea pierderilor.

Aeroportul Sibiu trebuie să fie un motor de dezvoltare economică pentru întregul județ, nu o instituție care funcționează permanent pe banii contribuabililor.

Până acum, rezultatele indică, la Consiliul Județean, un management defectuos de la un capăt la altul. Cifrele vorbesc, iar cei responsabili trebuie să dea explicații!

Sibienii au nevoie de un aeroport performant, nu de un club întreținut din bani publici!”

Deputat PSD Sibiu – Trif Bogdan Gheorghe

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