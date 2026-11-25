Pe scurt:
Un mesaj descoperit pe iPad a lămurit dispariția soțului înainte de îmbarcare. Avocata femeii a povestit cum s-a încheiat divorțul și de ce apartamentul obținut nu i-a adus acesteia alinare.
O femeie din Viena a fost abandonată de soț pe aeroport, înaintea unei vacanțe la Lisabona oferite drept cadou pentru aniversarea a zece ani de căsnicie.
În timp ce ea a plecat singură în Portugalia, bărbatul a zburat la New York pentru a se întâlni cu amanta, potrivit Libertatea, care preia relatarea publicației Heute.
Cazul a fost povestit de avocata de divorțuri Kristina Venturini, în podcastul „Petra Führich Talks”. Aceasta l-a prezentat drept cea mai șocantă experiență din activitatea sa profesională. Cuplul avea doi copii, iar excursia în Portugalia trebuia să reprezinte un nou început pentru relația lor.
Soțul a spus că merge să cumpere un parfum, apoi nu a mai apărut la îmbarcare
Femeia era entuziasmată de vacanța pregătită pentru aniversare și și-a făcut bagajele fără să bănuiască planul soțului. Cei doi au ajuns împreună la aeroport și au trecut de controlul de securitate, fără ca ceva să pară în neregulă.
„Soțul i-a spus că mai are nevoie să cumpere un parfum și i-a urat o excursie plăcută în Lisabona”, a relatat avocata Kristina Venturini.
Femeia s-a dus la poarta de îmbarcare, fără să bănuiască nimic. Soțul nu a mai venit însă, iar încercările ei de a-l contacta au rămas fără rezultat. Confuză și fără să știe unde dispăruse bărbatul, aceasta a urcat singură în avionul spre Lisabona.
A înțeles ce se întâmplase după ce a verificat iPad-ul și a descoperit un mesaj trimis de soț unei alte femei: „Hi, honey, Im there in six hours. I love you, the love of my life”. În traducere, mesajul însemna: „Bună, iubito, ajung în șase ore. Te iubesc, dragostea vieții mele”. Bărbatul plecase spre New York pentru a se întâlni cu iubita sa.
Femeia a obținut apartamentul la divorț, dar își dorea soțul înapoi
După întoarcerea la Viena, femeia a cerut ajutorul avocatei Kristina Venturini pentru un divorț rapid. „Am spus atunci: Vom face un divorț rapid și îi vom lua apartamentul”, a declarat avocata.
Femeia a obținut apartamentul, însă, potrivit relatării avocatei, acest rezultat a fost pentru ea doar un „pansament”. Era o bancheră de succes și nu avea nevoie de sprijin financiar. Despărțirea de soț a lăsat-o însă într-o stare de depresie profundă.
„Tot ce-și dorea era să-și recupereze soțul, chiar dacă fusese trădată. Pur și simplu nu putea trece peste ce s-a întâmplat”, a spus avocata Kristina Venturini.
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