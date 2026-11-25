Spațiul de joacă și fitness deschis în octombrie pe strada Tomis din Mediaș a costat 99.107 lei, cu TVA. Suma apare într-un proiect de hotărâre prin care Consiliul Local trece echipamentele în patrimoniul orașului, joi, 26 noiembrie, de la ora 14:00.
Ce s-a cumpărat
- un complex de joacă: 24.321 de lei;
- trei figurine cu arc: 16.456 de lei;
- un aparat de fitness multifuncțional: 14.884 de lei;
- o cățărătoare, un leagăn și un aparat de fitness pentru picioare: câte 10.000 de lei fiecare;
- un balansoar: 8.000 de lei;
- o platformă rotativă: 5.446 de lei.
Echipamentele au fost montate pe terenul locului de joacă și au fost predate și puse în funcțiune pe 22 octombrie. Banii au venit din bugetul local pe 2026.
Primăria a anunțat deschiderea spațiului chiar atunci: Mediașul are un nou spațiu de joacă și fitness pe strada Tomis.
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