Firmele din spatele Super Mama, Casa Frieda, Rabbit Hole și al localurilor din jurul Atrium se numără printre cele mai profitabile afaceri din alimentația publică sibiană. La polul opus, două societăți asociate unor proiecte importante, Olivia’s Trattoria și Bolta Rece, au raportat pierderi cumulate de peste șase milioane de lei. În cazul restaurantului din Parcul Sub Arini, bilanțul reflectă însă o perioadă în care localul era încă în reconstrucție.

Aproximativ șase din zece firme sibiene din domeniul alimentației publice care au raportat vânzări în 2025 au încheiat anul pe profit, potrivit analizei Topul HoReCa 2025, realizată de ZED-ZEN. Procentul exact, de 62,1%, este peste nivelul național, de 60,2%.

Diferențele dintre rezultatele financiare ale firmelor sunt însă considerabile. Unele societăți au obținut profituri de peste trei milioane de lei, în timp ce altele, cu vânzări comparabile, au rămas cu mult mai puțini bani la finalul anului.

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Ora de Sibiu a analizat bilanțurile individuale puse la dispoziție de autorii studiului, dar și istoricul afacerilor, pentru a pune rezultatele financiare în context.

Firma din spatele Super Mama și Jacob, lider și la profit. Vânzările au crescut, câștigurile au scăzut

Bliss SRL, societatea din spatele grupului care include Super Mama, Mo’s Burgers, Jacob Grillhouse, Amza și Poiana Bradului, ocupă prima poziție și în clasamentul celor mai mari profituri nete.

Firma a raportat un profit net de 9.407.983 de lei, la o cifră de afaceri de peste 91,1 milioane de lei.

Deși vânzările au crescut cu aproximativ 7,8 milioane de lei față de 2024, profitul net a scăzut cu peste 673.000 de lei, respectiv cu 6,7%. Marja netă de profit a coborât de la aproximativ 12,1% la 10,3%.

Bliss rămâne, totuși, la o distanță considerabilă de următoarele societăți din clasament.

Pe locul al doilea se află Juventus SRL, firma care operează Casa Frieda, cu un profit net de 3.724.212 lei. Urmează Host Sib SRL, societatea asociată restaurantelor Rabbit Hole and Soup și Cucina di Paolo, cu un profit net de 3.351.695 de lei.

Împreună, primele trei societăți au raportat profituri nete de aproape 16,5 milioane de lei.

Casa Frieda și Hug The Mug, vânzări apropiate, profituri foarte diferite

Una dintre cele mai interesante comparații din bilanțurile pe 2025 este cea dintre Casa Frieda și societatea din spatele Hug The Mug și Hug The Plate.

Juventus SRL a raportat o cifră de afaceri de 15,29 milioane de lei, iar Hug The Mug SRL, de 14,87 milioane de lei. Diferența dintre vânzările celor două societăți este de numai aproximativ 419.000 de lei.

La capitolul profit, diferența depășește însă 2,7 milioane de lei.

Juventus SRL a obținut un profit net de peste 3,7 milioane de lei, în timp ce Hug The Mug SRL a raportat puțin peste un milion de lei.

Raportat la cifra de afaceri, Casa Frieda a avut o marjă netă de profit de aproximativ 24,4%, iar societatea din spatele Hug The Mug, de 6,8%.

O marjă și mai ridicată a avut Host Sib, firma asociată Rabbit Hole și Cucina di Paolo. La fiecare 100 de lei de cifră de afaceri, societatea a raportat aproximativ 27 de lei profit net.

Diferențele pot reflecta modele de afaceri distincte, costuri de funcționare, structuri de personal, investiții și alte cheltuieli. Bilanțurile disponibile nu permit însă stabilirea exactă a cauzelor.

Afacerile din jurul Atrium și Cafe Wien, profituri de peste patru milioane de lei

Un alt nume important în industria localurilor din centrul istoric al Sibiului este antreprenorul Radu Coică, cunoscut pentru afacerea Atrium din Piața Mică.

Bama Flex și R&M Activ, societăți administrate de Radu Constantin Coică și Marius Cristian Georgescu, au raportat împreună cifre de afaceri de peste 11,3 milioane de lei și profituri nete de 3,12 milioane de lei.

Marca Atrium este înregistrată pe societatea R&M Activ, care a încheiat anul 2025 cu un profit net de aproximativ 834.000 de lei.

Bama Flex a raportat un profit de aproape 2,3 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 7,26 milioane de lei. Marja netă de profit a societății a fost de aproximativ 31,6%, una dintre cele mai ridicate în rândul firmelor mari analizate.

Radu Coică apare și în documentele publice ale Viena Cafe SRL, societatea care operează Cafe Wien, cunoscutul local din Piața Huet.

Aceasta a încheiat anul 2025 cu un profit net de aproape un milion de lei, la o cifră de afaceri de 4,06 milioane de lei.

Cele trei societăți au raportat împreună cifre de afaceri de 15,4 milioane de lei și profituri nete de peste 4,1 milioane de lei.

Sumele reprezintă rezultatele cumulate ale celor trei firme distincte, nu bilanțul consolidat al unui grup și nici veniturile personale ale antreprenorilor.

Dabo Doner, New York și Twenty Pizza, profituri de peste un milion de lei

Smart Franchise SRL, societate asociată francizei Dabo Doner, a raportat un profit net de peste 1,7 milioane de lei, deși firma a fost înființată abia în toamna anului 2023.

Cifra de afaceri a societății a crescut de la aproximativ 4,6 milioane de lei în 2024 la 7,57 milioane de lei în 2025, un avans de peste 64%. Numărul mediu de angajați a crescut, în aceeași perioadă, de la 13 la 20.

Mex & Co SRL, societatea asociată restaurantului New York, a obținut un profit net de aproape 1,39 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 7,41 milioane de lei.

În clasament se regăsesc și Pizza Box SRL, firma asociată brandului Twenty Pizza, cu un profit net de 1,16 milioane de lei, și La Nelu Klein SRL, societatea din spatele restaurantului Nelu și Klein, cu un profit de 1,11 milioane de lei.

În cazul La Nelu Klein, profitul net reprezintă aproximativ 44% din cifra de afaceri raportată pentru 2025, de 2,51 milioane de lei. Este un exemplu care arată că și firmele cu vânzări considerabil mai mici decât liderii pieței pot înregistra profituri importante.

Top 10 firme cu cele mai mari profituri nete din Sibiu

Clasamentul realizat pe baza bilanțurilor individuale disponibile pentru anul 2025 este următorul:

1. Bliss – Super Mama, Mo’s Burgers, Jacob și alte branduri: 9.407.983 lei

2. Juventus – Casa Frieda: 3.724.212 lei

3. Host Sib – Rabbit Hole / Cucina di Paolo: 3.351.695 lei

4. Bama Flex: 2.291.186 lei

5. Smart Franchise – Dabo Doner: 1.711.870 lei

6. Mex & Co – New York: 1.386.389 lei

7. Pizza Box – Twenty Pizza: 1.157.768 lei

8. La Nelu Klein: 1.109.309 lei

9. Hug The Mug / Hug The Plate: 1.010.838 lei

10. Viena Cafe – Cafe Wien: 978.511 lei

Sursa: calculele Ora de Sibiu pe baza bilanțurilor individuale furnizate de ZED-ZEN.

Olivia’s Trattoria, prima incursiune a grupului Zacaria pe piața restaurantelor din Sibiu

La polul opus al clasamentului se află două societăți asociate unor proiecte importante pentru industria ospitalității din Sibiu.

Cea mai mare pierdere dintre rezultatele financiare individuale disponibile a fost raportată de Zacaria K.C. SRL, societate asociată proiectului restaurantului Olivia’s Trattoria.

Restaurantul a fost inaugurat în octombrie 2024, în incinta Zacaria Retail Center, de pe Șoseaua Alba Iulia. Pentru grupul Zacaria, cunoscut în România în special pentru investițiile imobiliare, deschiderea localului cu specific mediteraneean a reprezentat intrarea pe piața restaurantelor din Sibiu.

Investitorii aveau însă deja experiență în domeniu prin grupul internațional Alf Mizzi & Sons, din care face parte Zacaria și care opera, la momentul inaugurării localului sibian, peste 20 de restaurante în Malta.

La deschiderea Olivia’s Trattoria, reprezentanții grupului se declarau mulțumiți de reacțiile primilor clienți.

„Ne bucură nespus că acest concept nou a fost primit extrem de bine de sibieni”, declara Marius Moga, director de marketing și vânzări al grupului Zacaria, într-un material de prezentare publicat de Ora de Sibiu în octombrie 2024.

În 2025, primul an calendaristic complet de după inaugurarea restaurantului, Zacaria K.C. SRL a raportat o cifră de afaceri de 4,83 milioane de lei, față de 1,57 milioane de lei în 2024.

Pierderea netă a societății a crescut de la 2,32 milioane de lei la 3,58 milioane de lei.

În cei doi ani, societatea a raportat pierderi nete cumulate de aproape 5,9 milioane de lei.

Comparația trebuie interpretată ținând cont de faptul că restaurantul a funcționat doar câteva luni în 2024. Zacaria K.C. are sediul la adresa restaurantului și desfășoară activități în domeniul alimentației publice, însă datele disponibile nu permit atribuirea integrală a rezultatului financiar exclusiv activității localului Olivia’s Trattoria.

Cauzele exacte ale pierderilor nu pot fi stabilite doar din bilanțurile disponibile.

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Bolta Rece, pierderi de peste 2,5 milioane de lei înainte de redeschiderea restaurantului

Un caz aparte este cel al societății Bolta Rece Sub Arini SRL, din spatele restaurantului emblematic din Parcul Sub Arini, redeschis recent după mai bine de cinci ani de lucrări.

Firma a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 399.000 de lei și o pierdere netă de 2.567.689 de lei.

Rezultatul financiar trebuie privit în contextul amplului proiect de reconstrucție și modernizare a restaurantului, demarat în aprilie 2021.

În ianuarie 2025, chiar la începutul anului fiscal analizat, investițiile realizate se apropiau deja de 2,5 milioane de euro, dintr-un buget total estimat la peste trei milioane de euro.

„În prezent, lucrările la proiectul Bolta Rece au avansat semnificativ, fiind finalizate în proporție de 80%”, declara atunci pentru Ora de Sibiu Alexandra Coman, managerul de proiect.

La momentul respectiv, consolidarea clădirii istorice, refacerea acoperișului și amenajarea parcărilor subterane erau deja finalizate, la fel ca o parte importantă a instalațiilor și lucrărilor de modernizare.

Restaurantul, a cărui istorie începe în 1865, și-a redeschis porțile pentru public pe 22 octombrie 2026. Noul concept reunește mai multe zone gastronomice, cu restaurant, grill, pizzerie, patiserie și cafenea.

Bilanțul aferent anului 2025 reflectă, așadar, o perioadă în care restaurantul era încă în șantier și nu poate fi folosit pentru a evalua performanța comercială a localului redeschis în această toamnă.

În lipsa unor explicații din partea societății, nu se poate stabili ce proporție din pierderea raportată este legată de proiectul de modernizare.

Primul an calendaristic complet de funcționare după redeschidere va fi 2027.

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Cele cinci societăți cu cele mai mari pierderi nete

Zacaria K.C. – cifra de afaceri 4.830.981 lei; pierdere netă 3.577.176 lei

Bolta Rece Sub Arini – cifra de afaceri 399.000 lei; pierdere netă 2.567.689 lei

Zyro QSR – cifra de afaceri 905.365 lei; pierdere netă 629.867 lei

The Wok Sibiu – cifra de afaceri 424.741 lei; pierdere netă 459.641 lei

Mirand Catering – cifra de afaceri 1.279.278 lei; pierdere netă 430.490 lei

Sursa: bilanțurile individuale furnizate de ZED-ZEN.

Cele cinci societăți au raportat pierderi nete cumulate de aproximativ 7,66 milioane de lei.

În cazul Zyro QSR, anul 2025 a fost și anul înființării societății, astfel că rezultatele trebuie interpretate în contextul unei afaceri aflate la început de drum.

Înregistrarea unei pierderi contabile nu înseamnă automat că o societate este în insolvență sau că urmează să își închidă activitatea. Rezultatul financiar poate fi influențat inclusiv de amortizări, costuri de lansare, cheltuieli de finanțare și alte cheltuieli asociate dezvoltării unei afaceri.

Cât profit fac restaurantele și cafenelele la fiecare 100 de lei de vânzări

Dincolo de societățile care raportează profituri de milioane de lei, studiul arată că firma tipică din alimentația publică sibiană funcționează cu o marjă de profit mult mai modestă.

Jumătate dintre firmele cu vânzări au avut o marjă netă de cel mult 2,6%. Cu alte cuvinte, firma situată la mijlocul clasamentului după profitabilitate a raportat un profit net de numai 2,6 lei la fiecare 100 de lei de cifră de afaceri.

Indicatorul este totuși peste nivelul național, de 1,7%.

În cazul unora dintre cele mai cunoscute afaceri sibiene, profitabilitatea a fost considerabil mai ridicată.

Profit net la 100 de lei cifră de afaceri:

La Nelu Klein: 44,1 lei

Bama Flex: 31,6 lei

Host Sib – Rabbit Hole / Cucina di Paolo: 27,0 lei

Juventus – Casa Frieda: 24,4 lei

Viena Cafe – Cafe Wien: 24,1 lei

Smart Franchise – Dabo Doner: 22,6 lei

Pizza Box – Twenty Pizza: 20,4 lei

R&M Activ – Atrium: 20,4 lei

Mex & Co – New York: 18,7 lei

Bliss – Super Mama, Jacob și alte branduri: 10,3 lei

Hug The Mug / Hug The Plate: 6,8 lei

Mediana firmelor sibiene: 2,6 lei

Mediana la nivel național: 1,7 lei

Cum au fost realizate clasamentele

Analiza are la bază datele din studiul Topul HoReCa 2025, realizat de ZED-ZEN pe baza informațiilor financiare și administrative oficiale.

Au fost analizate societățile cu sediul social în municipiul Sibiu și cu activitate principală în domeniul restaurantelor, barurilor, cafenelelor și serviciilor de catering, conform metodologiei studiului.

Clasamentele reflectă rezultatele societăților comerciale pentru care au fost disponibile date financiare individuale, nu rezultatele fiecărui local în parte. În cazul firmelor care operează mai multe restaurante sau au puncte de lucru în alte localități, bilanțurile pot include și activitatea acestora.

Studiul reprezintă o primă centralizare a rezultatelor financiare pentru anul 2025, datele putând fi actualizate pe măsură ce devin disponibile informații suplimentare.

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