Curtea Constituțională a României a decis marți, 24 noiembrie 2026, cu unanimitate de voturi, că sunt neconstituționale dispozițiile care permiteau cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată să obțină, pe baza notei de cel puțin 7 la un concurs de titularizare din ultimii 6 ani, repartizarea pe perioadă nedeterminată în unitățile în care lucrau.

Judecătorii au admis excepția de neconstituționalitate și au constatat că dispozițiile articolului 253 alineatul (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, în redactarea introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2014, în vigoare la 4 aprilie 2019, sunt neconstituționale. Informația reiese din comunicatul Curții Constituționale. De ce a fost declarată neconstituțională prevederea

Potrivit comunicatului CCR, dispozițiile criticate instituiau o cale paralelă de acces la statutul de titular. Aceasta încălca egalitatea în drepturi, prevăzută de articolul 16 alineatul (1) din Constituție. În plus, condiția imprecisă a „viabilității postului/catedrei” contravenea cerințelor de calitate a legii, prevăzute de articolul 1 alineatul (5). Reluarea unei soluții similare celei declarate anterior neconstituționale încălca efectul obligatoriu al deciziilor Curții, prevăzut de articolul 147 alineatele (1) și (4) din Constituție.

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Curtea a reamintit că, prin Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014, a declarat deja neconstituționale dispozițiile articolului 253 alineatul (1) literele a) și b) din Legea nr. 1/2011, care creau o cale paralelă de dobândire a calității de titular, discriminatorie în raport cu ceilalți candidați.

Ulterior, prin OUG nr. 16/2014, formula „devin titulare” a fost înlocuită cu „pot fi repartizate (…) pe perioadă nedeterminată”. CCR a constatat că această modificare nu a înlăturat mecanismul esențial de acces la statutul de titular în afara concursului general.

Prin Decizia nr. 528 din 17 iulie 2018, pronunțată în controlul anterior promulgării, Curtea reținuse deja că redactarea introdusă prin OUG nr. 16/2014 era o soluție legislativă similară celei declarate neconstituționale în 2014, reluată într-o altă formulare.

Reglementarea criticată instituia un tratament diferențiat între cadrele didactice care puteau obține repartizarea pe perioadă nedeterminată pe baza unui concurs anterior și ceilalți candidați obligați să participe la concurs potrivit regulilor generale, se arată în comunicat.

Decizia este definitivă și general obligatorie

Decizia CCR este definitivă și general obligatorie. Argumentele reținute în motivarea soluției vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, precizează comunicatul Curții.

La concursul național de titularizare, nota minimă pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată rămâne 7, atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă sau la proba practică, potrivit rezultatelor finale de la Titularizare 2026, publicate în august.

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