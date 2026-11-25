Pe scurt: O inițiativă pentru Centura Verde Metropolitană a Sibiului a fost discutată miercuri, 25 noiembrie 2026, la Consiliul Județean. Propunerea aparține Rețelei pentru Natură Urbană și Asociației Societatea Organizată Sustenabil.

Centura Verde Metropolitană a Sibiului, o inițiativă propusă de Rețeaua pentru Natură Urbană (RNU) și Asociația Societatea Organizată Sustenabil (ASOS), a fost discutată miercuri, 25 noiembrie 2026, la Consiliul Județean Sibiu. Întâlnirea a fost anunțată pe Facebook de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Discuțiile au vizat protejarea naturii și valorificarea responsabilă a resurselor locale, astfel încât acestea să ofere oportunități de dezvoltare comunităților. „Împărtășim o viziune comună: protejarea naturii, valorificarea responsabilă a resurselor locale și transformarea acestora în oportunități de dezvoltare pentru comunitățile noastre”, a transmis Daniela Cîmpean.

La întâlnire a participat și Bucur Bogdan, primarul comunei Rășinari, în calitate de președinte al Asociației Zona Metropolitană Sibiu. Inițiativa presupune colaborarea dincolo de granițele administrative ale localităților, iar asociația este considerată un partener în dezvoltarea acesteia.

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Daniela Cîmpean a indicat programul Anii Drumeției drept punct de plecare pentru inițiativă. Potrivit acesteia, prin program au fost dezvoltate infrastructură și parteneriate, iar protejarea și valorificarea responsabilă a patrimoniului natural pot genera oportunități pentru comunitățile locale.

Președinta Consiliului Județean a precizat că își dorește consolidarea poziționării Sibiului ca județ verde și că Centura Verde Metropolitană poate contribui la acest obiectiv.

La discuții au luat parte Florin Stoican și Adrian Dohotaru, reprezentanții celor două organizații inițiatoare, Adrian Bibu, administratorul public al județului, precum și colegi din cadrul celor două instituții.

Postarea nu precizează un calendar de implementare. „Sper să revenim curând cu vești despre pașii concreți pe care îi vom face împreună pentru dezvoltarea acestui proiect”, a transmis Daniela Cîmpean.

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