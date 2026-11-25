Super Mama, Mo’s Burgers, Jacob Grillhouse, Casa Frieda, Hug The Mug, Rabbit Hole, Turtha și La Dobrun se numără printre cele mai mari afaceri din alimentația publică sibiană. Bilanțurile financiare aferente anului 2025 arată însă că există un lider detașat al pieței: societatea Bliss, care a raportat afaceri de peste 91 de milioane de lei, de aproape șase ori mai mari decât firma aflată pe locul al doilea.

Restaurantele, cafenelele, barurile și firmele de catering cu sediul social în municipiul Sibiu au realizat afaceri de aproape 452 de milioane de lei în 2025, potrivit unei analize realizate de ZED-ZEN în cadrul proiectului Topul HoReCa 2025.

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Studiul, bazat pe bilanțurile financiare publicate de Ministerul Finanțelor și completate cu informații de la ANAF și Registrul Comerțului, include 386 de societăți sibiene. Acestea au raportat un profit net însumat de 30,7 milioane de lei și un număr mediu cumulat de 1.768 de salariați.

Sibiul ocupă locul al nouălea dintre cele 12 orașe analizate după cifra de afaceri cumulată a firmelor din alimentația publică.

Super Mama, Mo’s Burgers, Jacob și Amza. Afaceri de peste 91 de milioane de lei

Liderul detașat al clasamentului este Bliss SRL, societatea din spatele unui grup de restaurante cunoscut de aproape orice sibian.

Din portofoliul grupului fac parte restaurantele Super Mama, Mo’s Burgers, Jacob Grillhouse, Amza și hanul Poiana Bradului. Grupul a operat și Benjamin Steakhouse, restaurant în prezent închis temporar pentru redefinirea conceptului, potrivit anunțului publicat pe site-ul propriu.

Povestea afacerii de familie în domeniul alimentației publice a început în 2003, odată cu deschiderea unui local cu servire rapidă. Ulterior, antreprenorii au dezvoltat mai multe concepte de restaurante, de la fast-food și burgeri până la steakhouse-uri și localuri cu specific tradițional.

Într-un interviu acordat Ziarului Financiar, în iulie 2025, Cătălin Dobrotă, administratorul grupului Bliss, declara că acesta opera 11 restaurante, frecventate zilnic de aproximativ 3.500 de persoane.

Bliss SRL a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 91.120.677 de lei, în creștere cu 9,4% față de anul precedent. Profitul net a fost de 9,4 milioane de lei, iar numărul mediu de salariați a fost de 209.

Societatea generează singură aproximativ o cincime din cifra de afaceri cumulată a firmelor sibiene analizate.

Afaceri și din catering, nu doar din restaurante

Grupul Bliss desfășoară și activități de catering, un aspect important atunci când comparăm rezultatele sale financiare cu cele ale firmelor care operează un singur restaurant.

În mai 2023, după încetarea contractului cu furnizorul de hrană al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Bliss a intervenit pentru a asigura temporar mâncarea pacienților internați și a medicilor de gardă.

„Spitalul a cerut ajutorul, noi am putut să-l dăm, l-am dat!”, declara atunci Cătălin Dobrotă pentru Ora de Sibiu.

Conducerea spitalului preciza la momentul respectiv că societatea urma să asigure serviciile de preparare și transport al hranei până la organizarea unei noi licitații.

Casa Frieda și Hug The Mug completează podiumul

Locul al doilea este ocupat de Juventus SRL, societatea din spatele Casei Frieda, restaurantul de pe strada Nicolae Bălcescu, în centrul istoric al Sibiului.

Firma, înființată în 1991, a raportat afaceri de 15,29 milioane de lei în 2025, cu 10,7% mai mari decât în anul precedent. Profitul net a depășit 3,7 milioane de lei, iar numărul mediu de salariați a fost de 47.

Pe locul al treilea se află Hug The Mug SRL, societatea care operează cafenelele Hug The Mug și restaurantele Hug The Plate.

Afacerea a început în 2015, când Nancy și Paul au deschis prima cafenea pe Calea Dumbrăvii, promovând conceptul de cafea la pachet. Un an mai târziu inaugurau cea de-a doua locație, pe Nicolae Bălcescu.

La aproximativ zece ani de la deschiderea primei cafenele, societatea a ajuns la o cifră de afaceri de 14,87 milioane de lei, un profit net de peste un milion de lei și 53 de salariați.

Rabbit Hole și Cucina di Paolo, creștere de peste 65%

Una dintre cele mai spectaculoase creșteri din clasamentul sibian a fost înregistrată de Host Sib SRL, societatea asociată restaurantelor Rabbit Hole and Soup și Cucina di Paolo.

Firma a avut afaceri de 12,42 milioane de lei, cu 65,3% mai mari decât în 2024. Profitul net a depășit 3,35 milioane de lei, iar numărul mediu de salariați a fost de 38.

Turtha, afacerea care a început cu un tort

Pe locul al cincilea se află Turtha Sweet & Savoury SRL. Afacerile societății au crescut cu 41,1%, ajungând la peste 8,3 milioane de lei.

Povestea brandului începe în 2014, când Luminița Richard, inginer în industria alimentară, a pus bazele unei afaceri de cofetărie și patiserie. Înainte de a deveni antreprenor, aceasta lucrase 14 ani în companii internaționale din Franța și Olanda.

„Turtha a fost creată în mod organic, pas cu pas”, povestea Luminița Richard într-un material de prezentare publicat de Ora de Sibiu în noiembrie 2026.

Sursă foto: bphotography.ro

Între timp, brandul s-a extins în domeniul restaurantelor, având două locații în Sibiu, pe strada Someșului și pe Nicolae Bălcescu, precum și o unitate de producție de 600 de metri pătrați.

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La Dobrun, Dabo Doner, New York și Shish, în topul afacerilor sibiene

Restaurantul La Dobrun este reprezentat în clasament de Emy Impex SRL, care a încheiat anul cu afaceri de aproape opt milioane de lei, în creștere cu 15,7%.

Smart Franchise SRL, societate asociată francizei Dabo Doner, ocupă locul al șaptelea, cu afaceri de 7,57 milioane de lei. Firma a fost înființată în octombrie 2023 și a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de 64,5% în 2025.

Pe locul următor se află Mex & Co SRL, societatea din spatele restaurantului New York din Sibiu, cu afaceri de 7,41 milioane de lei și un profit net de aproape 1,39 milioane de lei.

Bama Flex SRL, societate administrată de antreprenorii Radu Constantin Coică și Marius Cristian Georgescu, cunoscuți pentru afacerile din jurul Atrium Cafe, a raportat afaceri de 7,26 milioane de lei și un profit net de 2,29 milioane de lei.

Topul primelor zece societăți este încheiat de Al Youm Food and Beverage Co SRL, firma care operează Shish Shaorma & Kebab, localul cu preparate arabe de pe Calea Dumbrăvii.

Societatea a avut afaceri de 6,2 milioane de lei, un profit net de aproximativ 169.000 de lei și 20 de salariați.

Top 10 afaceri din alimentația publică sibiană

1. Bliss – Super Mama, Mo’s Burgers, Jacob, Amza, Poiana Bradului: 91,12 mil. lei (+9,4%)

91,12 mil. lei (+9,4%) 2. Juventus – Casa Frieda: 15,29 mil. lei (+10,7%)

15,29 mil. lei (+10,7%) 3. Hug The Mug / Hug The Plate: 14,87 mil. lei (+9%)

14,87 mil. lei (+9%) 4. Host Sib – Rabbit Hole / Cucina di Paolo: 12,42 mil. lei (+65,3%)

12,42 mil. lei (+65,3%) 5. Turtha Sweet & Savoury: 8,34 mil. lei (+41,1%)

8,34 mil. lei (+41,1%) 6. Emy Impex – La Dobrun: 7,9 mil. lei (+15,7%)

7,9 mil. lei (+15,7%) 7. Smart Franchise – Dabo Doner: 7,57 mil. lei (+64,5%)

7,57 mil. lei (+64,5%) 8. Mex & Co – New York: 7,41 mil. lei (+4,9%)

7,41 mil. lei (+4,9%) 9. Bama Flex: 7,26 mil. lei (+6,1%)

7,26 mil. lei (+6,1%) 10. Al Youm – Shish Shaorma & Kebab: 6,20 mil. lei (+5,6%)

Primele zece societăți concentrează aproximativ 40% din cifra de afaceri a întregului sector analizat în municipiul Sibiu.

Dincolo de restaurantele cunoscute, sute de afaceri mici

Deși primele poziții ale clasamentului sunt ocupate de societăți cu afaceri de milioane de lei, imaginea firmei obișnuite din alimentația publică este cu totul diferită.

Jumătate dintre firmele sibiene care au raportat vânzări au avut o cifră de afaceri anuală de cel mult aproximativ 466.000 de lei. Numărul median de salariați este de doi.

„În Sibiu, ca în tot restul țării, clasamentul firmelor mari spune doar jumătate din poveste. Cealaltă jumătate e firma tipică: câți bani face, câți oameni are și cât îi rămâne la final. Cu cifrele astea un patron își poate face un plan realist pentru anul următor, nu unul pe impresii”, a declarat Alex Mantello, fondatorul ZED-ZEN.

Dintre cele 386 de societăți analizate în municipiul Sibiu, 226 sunt încadrate la activități de restaurant, 122 la servirea băuturilor, 28 la catering pentru evenimente și zece la alte servicii de alimentație.

foto restograf.ro

Cum a fost realizat clasamentul

Analiza include firmele cu sediul social în municipiul Sibiu care au declarat drept activitate principală alimentația publică sau servirea băuturilor. Hotelurile cu activitate principală de cazare nu sunt incluse.

Clasamentul este realizat după societăți comerciale, nu după restaurante individuale. În cazul firmelor care operează mai multe unități sau desfășoară activități în alte localități, cifrele reflectă rezultatele întregii societăți.

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