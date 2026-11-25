Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat luni, 23 noiembrie, informații și două materiale video despre circulația prin tunelul Momaia, de pe autostrada A1 Sibiu–Pitești, în zona Curtea de Argeș. Este vorba despre primul tunel forat de autostradă din România, anunță compania, construit prin Noua Metodă Austriacă (NATM) pe sub dealul Momaia.

Tunelul are 1.350 de metri și este format din două galerii unidirecționale separate, câte una pe fiecare sens, cu câte două benzi. Potrivit CNAIR, obiectivul este echipat cu peste 2.500 de puncte de monitorizare – senzori de fum și incendiu, ventilație, iluminat și camere video inteligente, care pot identifica obiectele de pe carosabil și pot comanda închiderea unei benzi sau a întregii galerii. Viteza maximă admisă în interior va fi de 80 km/h.

Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș, din care face parte tunelul, a fost anunțată pentru deschidere pe 3 decembrie, potrivit unei declarații anterioare a ministrului Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, pe care Ora de Sibiu a relatat-o într-un articol din 17 noiembrie.

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Cum se circulă prin tunel

În videoclipul de informare, CNAIR le transmite șoferilor: „Înainte de a intra în tunel, aprindeți farurile și scoateți ochelarii de soare.” Urmează, pe rând, celelalte reguli afișate în material: „Fiți atenți la semafoare, la panourile cu mesaje variabile și la anunțurile din tunel.” „Respectați limita de viteză și păstrați o distanță mărită față de vehiculul din față.” „Nu opriți în tunel și nu depășiți acolo unde este interzis.” „Nu întoarceți niciodată și nu mergeți cu spatele.”

Compania precizează și că galeriile de legătură nu sunt destinate circulației: „Galeriile de legătură nu sunt pentru circulație: nu intrați niciodată cu mașina în ele.”

Ghidul online Siguranță în tunel, publicat de CNAIR odată cu materialele video, mai spune că luminile de întâlnire trebuie ținute aprinse pe toată durata traversării, iar dacă semaforul de la intrare este roșu, șoferii trebuie să oprească înainte de a intra în tunel.

Două galerii, legate prin trei pasaje

În același material, CNAIR arată organizarea tunelului: „Tunelul are două galerii separate, câte una pentru fiecare sens de circulație.” Cele două galerii sunt legate prin trei galerii de legătură: două pietonale, pentru evacuarea persoanelor, și una carosabilă, prin care ajung vehiculele de intervenție. „Dacă apare o urgență într-o galerie, galeria vecină devine zona dumneavoastră de siguranță”, se arată în prezentare.

Ce trebuie făcut în caz de incident

Al doilea videoclip publicat de CNAIR explică comportamentul în patru situații: ambuteiaj, pană sau accident, incendiu la propriul autovehicul și fum sau incendiu în față.

În caz de ambuteiaj, șoferii sunt îndrumați să reducă viteza, să aprindă avariile și, dacă staționarea se prelungește, să oprească motorul. „Rămâneți în mașină și urmați instrucțiunile transmise de dispeceratul tunelului.”

La pană sau accident, indicația este: „Dacă aveți o pană sau un accident, aprindeți luminile de avarie.” „Dacă puteți, ieșiți din tunel. Dacă nu, opriți cât mai pe dreapta.” Apoi: „Opriți motorul și lăsați cheia în contact.” „Îmbrăcați vesta reflectorizantă și coborâți pe partea dinspre trotuar.” Ajutorul se cere de la cea mai apropiată nișă SOS sau la 112: „Mergeți la cea mai apropiată nișă SOS și cereți ajutor de la telefonul de urgență. Puteți suna și la 112.”

Dacă mașina ia foc, CNAIR le cere șoferilor să încerce mai întâi să iasă cu ea din tunel: „Dacă mașina dumneavoastră ia foc, încercați să ieșiți cu ea din tunel.” Dacă nu este posibil: „Opriți pe dreapta, opriți motorul și lăsați cheia în contact.” „Coborâți imediat, împreună cu toate persoanele din mașină.” Incendiul se anunță de la nișa SOS, iar focul se stinge „doar dacă este mic și o puteți face fără risc”. Dacă nu poate fi stins, indicația este: „Îndepărtați-vă imediat și mergeți la cea mai apropiată galerie pietonală.”

Dacă șoferii văd fum sau foc în față, regula este clară: „Dacă vedeți fum sau foc în fața dumneavoastră, nu întoarceți și nu mergeți cu spatele.” Trebuie să oprească, să aprindă avariile, să oprească motorul și să lase cheia în contact, apoi: „Mergeți imediat pe jos, în direcția opusă fumului, spre cea mai apropiată ieșire de urgență, urmând indicatoarele verzi.” După trecerea în cealaltă galerie, CNAIR indică adunarea în zona mediană, dintre cele două portaluri. „Acolo sunteți în siguranță. Așteptați instrucțiunile echipelor de intervenție, care sosesc prin galeria carosabilă.”

Ghidul complet este disponibil pe siguranta-tunele.andnet.ro, în română și în engleză. Compania le cere șoferilor să consulte informațiile doar atunci când sunt parcați în siguranță.

Ora de Sibiu a scris și despre exercițiul cu foc și victime desfășurat în tunelul Momaia, de care a depins deschiderea circulației.

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