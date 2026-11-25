Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) propune ca consultația oncologică multidisciplinară, cunoscută ca „tumor board”, să fie decontată ca serviciu distinct în ambulatoriul de specialitate, atât pentru persoanele asigurate, cât și pentru cele neasigurate.

Noua formă a proiectului de modificare și completare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru a fost publicată marți, 24 noiembrie 2026, pe site-ul instituției, în secțiunea de transparență decizională, după consultările și negocierile cu partenerii prevăzuți de lege. Informarea a fost transmisă de Biroul de presă al CNAS și preluată de AGERPRES și de Radio România.

Ce înseamnă consultația „tumor board”

Potrivit proiectului de ordin publicat de CNAS, consultațiile oncologice multidisciplinare reprezintă analiza, de către o echipă de medici, a documentației medicale a pacientului cu afecțiune sau suspiciune oncologică. Scopul este stabilirea sau reevaluarea diagnosticului, a stadializării și a strategiei de tratament. Evaluarea multidisciplinară este prevăzută și în Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului.

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Medicii pot participa fizic sau la distanță, iar prezența pacientului la ședința comisiei nu este obligatorie. Componența minimă a comisiei ar urma să includă un medic oncolog, un chirurg cu specialitatea corespunzătoare localizării, un radioterapeut, un medic de radiologie-imagistică medicală, un anatomopatolog și un medic cu specialitatea organului afectat.

Serviciul ar urma să fie acordat și raportat doar de medicul curant, din specialitatea oncologie medicală sau radioterapie, care prezintă cazul. Se decontează o singură dată pentru același pacient și aceeași evaluare, indiferent câți medici participă. Consultația poate fi reluată când apar elemente medicale noi, de exemplu în caz de progresie sau recidivă a bolii, rezultate noi sau nevoie de schimbare a strategiei terapeutice.

Proiectul propune un tarif de 50 de puncte pentru acest serviciu. Pentru consultația „tumor board” nu ar fi necesară folosirea cardului național de asigurări de sănătate, deoarece este vorba, potrivit referatului de aprobare, de o analiză de dosar medical, fără prezența obligatorie a pacientului.

Radiografie cefalometrică, îngrijiri la domiciliu și rețete pe trei luni

Proiectul mai prevede introducerea radiografiei cefalometrice în pachetul de servicii paraclinice.

Totodată, sunt reglementate îngrijirile medicale și paliative la domiciliu pentru asigurații din județele limitrofe celui în care își are sediul furnizorul. Pacientul ar urma să depună recomandarea la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază se află adresa la care vrea să primească serviciile. Casa certifică numărul de zile de îngrijiri și transmite asiguratului lista furnizorilor aflați în contract cu ea, precum și lista celor contractați de casele din județele limitrofe.

O altă modificare vizează medicamentele din contractele cost-volum. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate și cu schemă terapeutică stabilă, medicii de familie, medicii de specialitate aflați în contract cu casele de asigurări, precum și medicii din spital, la externare, ar putea prescrie aceste medicamente pentru o perioadă de până la 90, 91 sau 92 de zile. Perioada ar fi stabilită de comun acord cu pacientul, iar eliberarea s-ar face doar prin fracționare lunară. În informarea CNAS se arată că „eliberarea medicamentelor respective se va realiza doar prin fracționare lunară”.

Proiectul este în consultare, nu se aplică încă

Prevederile sunt, deocamdată, la stadiul de proiect. Ele vor intra în vigoare doar după aprobarea și publicarea ordinului în Monitorul Oficial. Documentul nu indică o dată calendaristică de aplicare.

CNAS a anunțat, pe 20 noiembrie, o dezbatere publică online pentru miercuri, 25 noiembrie 2026, de la ora 10:00, pe tema proiectelor de modificare a Contractului-cadru și a normelor metodologice. Înscrierile pentru participare s-au putut transmite până luni, 23 noiembrie, ora 14:00, potrivit anunțului instituției.

CNAS a mai pus recent în transparență decizională și un proiect privind decontarea unor teste genetice pentru încă șase tipuri de cancer, cu posibilă aplicare de la 1 ianuarie 2027.

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