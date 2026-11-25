Comisia Europeană a adoptat marți, 24 noiembrie, pachetul de toamnă al semestrului european 2027 și a anunțat că procedura de deficit excesiv este suspendată pentru România și pentru alte șapte state membre. Suspendarea nu înseamnă închiderea procedurii: aceasta rămâne deschisă, iar țările vizate rămân obligate să respecte recomandarea Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit comunicatului oficial al Comisiei, pentru opt dintre cele zece state aflate în procedură — Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Italia, Polonia, România și Slovacia — nu vor fi luate, în această etapă, noi măsuri procedurale. Comisia va reevalua situația în primăvara anului 2027, când vor fi disponibile datele privind execuția bugetară pentru 2026. O evaluare actualizată a conformității va fi prezentată tot atunci, pe baza previziunilor economice de primăvară ale Comisiei și a rapoartelor anuale privind progresele înregistrate, pe care statele membre trebuie să le trimită în aprilie 2027.

Ce înseamnă suspendarea

Decizia a fost anunțată odată cu pachetul de toamnă al semestrului european. În concret, Comisia nu trece acum la noi etape procedurale, dar deficitul nu a fost scos de sub supraveghere. România trebuie să continue să urmeze recomandarea Consiliului privind corectarea deficitului.

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Celelalte două state dintre cele zece aflate în procedură sunt Bulgaria și Ungaria. Pentru acestea, Comisia consideră că răspunsul la recomandări justifică o intensificare a procedurii și propune Consiliului să constate, în temeiul articolului 126 alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, că nu au fost luate măsuri eficace.

Avertisment pentru bugetul pe 2027

În comunicarea privind evaluarea politicilor fiscale, Comisia scrie că, pentru România, cheltuielile nete din 2026 sunt estimate să evolueze în limitele traiectoriei corective stabilite de Consiliu. Pentru 2027, însă, cheltuielile nete, calculate în termeni anuali, sunt estimate peste această traiectorie, cu o abatere de peste 0,3% din PIB. În termeni cumulativi, cheltuielile nete rămân în limitele traiectoriei.

Deși procedura este, în acest stadiu, suspendată, Comisia apreciază că România riscă să nu respecte, în 2027, recomandarea Consiliului și, prin urmare, să nu ia măsuri eficace, ceea ce ar putea duce la o intensificare a procedurii într-o etapă ulterioară. România este invitată să adopte, în procesul bugetar național, măsurile necesare pentru ca politica fiscală din 2027 să fie aliniată la recomandarea Consiliului.

Execuția bugetară din acest an a arătat o reducere a deficitului în primele nouă luni, până la 3,81% din PIB, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, prezentate anterior de Ora de Sibiu.

România rămâne cu dezechilibre excesive

Același pachet include Raportul privind mecanismul de alertă, instrumentul anual prin care Comisia identifică riscuri de dezechilibre macroeconomice. Raportul din acest an cere analize aprofundate pentru cinci state: Ungaria, Italia și Slovacia, deja identificate în ciclul precedent ca având dezechilibre, România, care se confruntă cu dezechilibre excesive, și Bulgaria, pentru care Comisia invocă lărgirea deficitului de cont curent, deteriorarea rapidă a competitivității costurilor și creșterea accentuată a prețurilor locuințelor, combinată cu un volum semnificativ de împrumuturi ale gospodăriilor.

Analizele aprofundate vor avea loc în prima jumătate a anului 2027, iar deciziile Comisiei privind dezechilibrele vor fi prezentate în pachetul de primăvară al semestrului european.

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