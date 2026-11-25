Pe scurt:
Un control rutier pe o stradă din Avrig s-a încheiat cu un dosar penal, după verificarea dreptului șoferului de a conduce.
Un șofer de 46 de ani din Avrig a fost prins la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit IPJ Sibiu. Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar de cercetare penală.
Autoturismul condus de bărbatul din Avrig a fost oprit marți, 24 noiembrie 2026, în jurul orei 12:30, pe strada Samuel Brukenthal, de polițiștii Serviciului Rutier Sibiu.
Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre un șofer din Argeș prins în Sibiu cu permisul suspendat. Bărbatul de 43 de ani fusese oprit în trafic de polițiștii rutieri.
„În urma verificărilor efectuate de către polițiști a rezultat faptul că bărbatul are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul având acest drept suspendat.”, a transmis IPJ Sibiu.
Cercetările vizează conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.
Comentarii
Ultima oră
- Conducea prin Avrig cu permisul suspendat: a dat nas în nas cu polițiștii acum 6 secunde
- Bărbat rănit grav după ce a căzut de pe acoperișul unei case la Tălmaciu acum 13 minute
- Primăria explică prezența „munților” de moloz din Cimitirul Municipal: efectul intervențiilor se va vedea în 2027 acum 19 minute
- Șoferiță din Cristian, oprită în trafic de polițiști: un detaliu din acte i-a adus un dosar penal acum 27 de minute
- Val record de migranți în Insulele Canare: 2.100 într-o zi, chiar înaintea alegerilor din Spania acum 50 de minute