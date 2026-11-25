Pe scurt: Un control rutier pe o stradă din Avrig s-a încheiat cu un dosar penal, după verificarea dreptului șoferului de a conduce.

Un șofer de 46 de ani din Avrig a fost prins la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit IPJ Sibiu. Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar de cercetare penală.

Autoturismul condus de bărbatul din Avrig a fost oprit marți, 24 noiembrie 2026, în jurul orei 12:30, pe strada Samuel Brukenthal, de polițiștii Serviciului Rutier Sibiu.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre un șofer din Argeș prins în Sibiu cu permisul suspendat. Bărbatul de 43 de ani fusese oprit în trafic de polițiștii rutieri.

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„În urma verificărilor efectuate de către polițiști a rezultat faptul că bărbatul are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul având acest drept suspendat.”, a transmis IPJ Sibiu.

Cercetările vizează conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.

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