Camera Consultanților Fiscali a transmis, marți, 24 noiembrie, o adresă ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, prin care solicită clarificări privind modul în care se acordă, se modifică sau se anulează bonificația de 3% din impozitul pe profit și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, atunci când firmele depun declarații rectificative succesive pentru anii fiscali 2024 și 2025.

Documentul, adresa nr. 12521, a fost trimis și conducerii Direcției Generale de Legislație Fiscală și Reglementări Vamale și Contabile și este semnat de președintele CCF, Dan Manolescu, și de președintele Comitetului fiscal al CCF, Doru Dudaș.

Bonificația de 3% este acordată firmelor care își plătesc la termen impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Procedura pentru anul fiscal 2025 a fost aprobată prin Ordinul ministrului Finanțelor nr. 987/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 678 din 17 august 2026, după cum am scris la începutul lunii august. Organele fiscale acordă facilitatea din oficiu, fără ca firmele să depună cereri.

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Ce nu e clar la pragul de 3% pentru anul 2025

Pentru anul fiscal 2025, procedura prevede că, dacă după emiterea deciziei de acordare a bonificației contribuabilul depune o declarație rectificativă sau primește o decizie de impunere cu o suplimentare a obligației fiscale mai mare de 3%, organul fiscal anulează bonificația acordată inițial, potrivit art. 2 alin. (10) lit. b) din procedura aprobată prin Ordinul 987/2026.

CCF semnalează însă că textul „nu clarifică modul de calcul al pragului de 3% în cazul unor corecții succesive”. Nu este precizat dacă pragul se raportează la fiecare declarație imediat anterioară sau cumulat, la obligația fiscală declarată inițial.

Consultanții fiscali dau exemplul unui contribuabil care declară inițial o obligație de 100.000 de lei, pentru care primește o bonificație de 3.000 de lei, și depune apoi două declarații rectificative: prima suplimentează obligația cu 2.000 de lei (+2% față de suma inițială), iar a doua cu încă 1.530 de lei (+1,5% față de prima rectificativă).

Dacă pragul de 3% se raportează individual la declarația imediat anterioară, a doua corecție rămâne sub 3%, deci bonificația ar trebui menținută. Dacă toleranța se apreciază cumulat, față de obligația inițială, suplimentarea totală este de 3.530 de lei, adică 3,53%, ceea ce ar atrage anularea bonificației.

O a doua situație analizată de CCF este cea a diminuărilor succesive, urmate de o suplimentare peste pragul de 3%, dar fără depășirea obligației inițiale. Același contribuabil, cu o obligație inițială de 100.000 de lei, își reduce mai întâi suma cu 5.000 de lei, apoi cu încă 3.800 de lei, până la 91.200 de lei. O a treia rectificativă suplimentează obligația cu 4.560 de lei, adică +5% față de declarația anterioară, iar suma finală ajunge la 95.760 de lei.

„Dacă analiza se face strict raportat la ultima declarație depusă, bonificația ar fi anulată integral (suplimentarea fiind peste pragul de 3%), deși obligația fiscală finală (95.760 lei) este inferioară celei declarate inițial (100.000 lei) pentru care s-a calculat bonificația”, arată CCF în adresă.

Ce propune Camera Consultanților Fiscali

În opinia CCF, toleranța de 3% ar trebui apreciată global, cumulat, prin raportare la obligația fiscală declarată inițial, adică la suma la care s-a calculat bonificația. Dacă obligația finală rămâne sub nivelul celei inițiale sau dacă suplimentările nete cumulate nu depășesc 3% din suma inițială, bonificația nu ar trebui anulată, ci doar recalculată corespunzător obligației finale.

Pentru 2024, ordinul nu prevede niciun prag de toleranță

Pentru anul fiscal 2024, procedura de acordare a bonificației, aprobată prin Ordinul ministrului Finanțelor nr. 540/2025, nu prevede nicio toleranță. CCF avertizează că o interpretare literală poate avea efecte disproporționate în cazul unor corecții nesemnificative.

Exemplul dat în adresă este al unui contribuabil cu o obligație inițială de 10.000.000 de lei și o bonificație de 300.000 de lei. După o primă rectificativă, obligația scade la 9.000.000 de lei, iar bonificația este recalculată la 270.000 de lei. O a doua rectificativă suplimentează obligația cu un singur leu. Deși suma finală rămâne cu aproape 10% sub cea inițială, depunerea celei de-a doua rectificative ar atrage, într-o interpretare literală, anularea integrală a bonificației de 270.000 de lei.

O astfel de abordare, arată CCF, „sancționează nejustificat conformarea voluntară a contribuabilului pentru o sumă derizorie” și poate descuraja corectarea unor erori minore.

Pentru 2024, organizația propune aplicarea principiului european al proporționalității și a prevederilor art. 6 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, prin stabilirea, într-o normă internă sau prin completarea ordinului, a unui prag de semnificație rezonabil, de 3% sau mai redus.

Cele trei clarificări cerute Ministerului Finanțelor

În finalul adresei, CCF îi cere Ministerului Finanțelor să precizeze trei aspecte:

pentru anul fiscal 2025, dacă baza de raportare a pragului de 3% la rectificativele succesive este obligația fiscală declarată inițial sau cea din declarația imediat anterioară;

pentru anul fiscal 2024, dacă se are în vedere aplicarea unui principiu de proporționalitate, astfel încât bonificația să nu fie anulată la corecții nesemnificative, de exemplu sub pragul de 3% sau din rotunjiri;

pentru ambii ani, dacă, după diminuări succesive urmate de o rectificativă cu suplimentare, bonificația se menține și se recalculează atunci când obligația finală rămâne sub nivelul celei declarate inițial, sau se anulează integral.

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