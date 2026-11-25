Zeci de deficiențe care îngreunează accesul persoanelor cu dizabilități în spațiile publice din județul Sibiu au fost descoperite de inspectorii AJPIS, în urma controalelor efectuate în 2026. Lipsa hărților tactile, a sistemelor de avertizare audio-video, a rampelor de acces și a grupurilor sanitare adaptate se numără printre problemele constatate. În total, inspectorii sociali au identificat 27 de deficiențe în urma a 14 controale inopinate, iar alte 51 de măsuri de remediere au fost dispuse în cadrul unei campanii tematice.

Situația spațiilor publice din județul Sibiu care nu sunt adaptate persoanelor cu dizabilități a fost prezentată marți, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Sibiu, de Nicoleta Bota, șeful Serviciului Inspecție Socială din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Sibiu. Aceasta a vorbit despre lipsa hărților tactile, a sistemelor de avertizare audio-video și a rampelor de acces.

Mallurile, gara și instituțiile publice, verificate de inspectori

În perioada ianuarie-octombrie 2026, inspectorii sociali au efectuat 14 controale inopinate la tot atâtea entități, în urma unor petiții și sesizări, a autosesizărilor sau pentru monitorizarea unor măsuri dispuse anterior.

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Printre obiectivele verificate s-au numărat Shopping City Sibiu, Promenada Mall Sibiu, Stația CFR Sibiu, Compania Națională de Căi Ferate CFR, CFR Călători, Instituția Prefectului – prin serviciul de permise și înmatriculări –, Primăria Sibiu, precum și Serviciul Public Sport și Agrement Sibiu.

În urma verificărilor au fost constatate 27 de deficiențe, pentru care au fost dispuse tot atâtea măsuri de remediere.

Principalele probleme identificate de inspectori au vizat:

lipsa hărților tactile necesare orientării persoanelor cu deficiențe de vedere;

lipsa unor echipamente și tehnologii asistive, precum panouri luminoase și sisteme de avertizare audio-video;

necesitatea adaptării grupurilor sanitare pentru persoanele cu dizabilități;

lipsa unor echipamente specifice în stația CFR Călători, inclusiv a unei rampe mobile pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă;

necesitatea accesibilizării pasajului pietonal subteran din zona Hotelului Continental;

lipsa serviciilor unui interpret autorizat în limbaj mimico-gestual sau a unor forme de comunicare adaptate persoanelor cu tulburări mintale.

Dintre cele 27 de măsuri dispuse în urma acestor controale, șase au fost remediate, în timp ce 21 se aflau încă în curs de rezolvare.

Inspectorii continuă să solicite documente justificative și informații privind stadiul remedierilor, iar acolo unde este necesar efectuează verificări în teren pentru a confirma dacă măsurile asumate au fost puse efectiv în aplicare.

Reprezentanții AJPIS Sibiu au precizat că verificările nu se încheie odată cu efectuarea controalelor, ci continuă până la îndeplinirea integrală a obligațiilor legale de către entitățile vizate.

„Prin monitorizarea măsurilor dispuse în cadrul campaniilor tematice și prin controalele inopinate efectuate în anul 2026, inspectorii sociali au urmărit responsabilizarea entităților verificate și determinarea acestora să adopte măsurile necesare pentru înlăturarea deficiențelor constatate”, a transmis Nicoleta Corina Bota, în cadrul prezentării susținute la Colegiul Prefectural.

Probleme la opt din nouă spații verificate

În cadrul unei alte campanii, inspectorii AJPIS Sibiu au verificat dacă persoanele cu dizabilități pot intra și se pot deplasa fără dificultăți în spitale, biblioteci și unități de cazare.

Au fost controlate nouă unități: două spitale, trei biblioteci publice și patru unități de cazare turistică. Probleme au fost găsite în opt dintre acestea, unde inspectorii au cerut în total 51 de măsuri de remediere.

În cursul anului 2026, AJPIS a verificat dacă problemele au fost rezolvate. Dintre cele 51 de măsuri, 39 au fost duse la îndeplinire, iar 12 erau încă în lucru la momentul raportării.

Pentru că una dintre entități nu a respectat termenul stabilit pentru remedierea problemelor, inspectorii au aplicat o amendă de 10.000 de lei.

Reprezentanții AJPIS spun că verificările vor continua până când toate măsurile vor fi puse în aplicare.

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