Cozonacul tradițional cu nucă rămâne printre preferințele sibienilor, dar variantele cu fistic, ciocolată și alte umpluturi câștigă teren în cofetăriile din oraș. La brutăriile și atelierele locale, prețurile pornesc de la 40 de lei pentru un kilogram și ajung la 160 de lei pentru un cozonac cu fistic. În magazine există și variante mai ieftine, cu gramaje mai mici.

În satele din județul Sibiu, gospodinele păstrează rețetele învățate de la mame și bunici. În oraș, oferta s-a diversificat: de la cozonacul simplu de brutărie la cel umplut cu cremă de fistic.

Cozonacul făcut la cuptor cu lemne, în Alămor

Maria Ranf are 61 de ani și face cozonaci în gospodăria ei din Alămor, în cuptorul cu lemne. „Am învățat să fac cozonaci de la 16 ani, de la muma mea, care o fost tare harnică! Muma făcea tot timpul, la toate sărbătorile, și apăi eu am continuat mai departe, dacă ne-am făcut familie”, povestește femeia. Pregătirile încep cu două săptămâni înainte, când nucile sunt sparte, uscate și prăjite în cuptor, iar în ziua coptului lucrul începe la trei dimineața, cu maiaua. „E foarte greu să nimerești cuptorul, să nu-i arzi”, spune Maria.

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Cozonacul cu multă nucă, de aproximativ 1,1–1,2 kilograme, costă 80 de lei. Cel cu rahat costă 70 de lei, iar varianta cu mac se pregătește la comandă, tot pentru 70 de lei. Un cozonac cu nucă, rahat și stafide ajunge la 100 de lei. Comenzile se fac cu aproximativ o săptămână înainte, iar cozonacii sunt gata pe 22 decembrie și ajung la clienți în 23 și 24 decembrie. „Noi lucrăm cu clienții noștri, nu alimentăm magazine. E un produs care se face totul manual și nu se pot face cantități mari”, spune Maria.

Fisticul și ciocolata, variantele mai scumpe

Turtha are anul acesta trei variante: cu fistic, cu ciocolată și clasicul cu nucă și stafide. Cozonacul cu fistic este copt înainte de a fi umplut cu cremă, iar cel cu ciocolată are un aluat în două culori și este umplut după coacere cu ciocolată albă și neagră. „E din ciocolată belgiană, nu e Nutella. Mulți oameni, când simt gustul, zic că e Nutella, dar nu e”, spune Ștefana Radu, de la Turtha.

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Turtha

Produsele sunt realizate cu maia, iar întregul proces durează aproximativ 32 de ore, deoarece se lucrează și cu aluat dospit la rece. Cozonacul cu nucă costă 109 lei, cel cu ciocolată 119 lei, iar cel cu fistic 160 de lei. Cozonacii cântăresc un kilogram, iar cu decorul de deasupra depășesc puțin această greutate. „Fisticul e foarte scump. Ei cumpără materia primă și pregătesc crema, nu e ceva cumpărat din comerț. De asta diferă prețurile”, explică Ștefana Radu.

Turtha

Comenzile pentru Crăciun și Revelion se fac în luna decembrie, telefonic și prin magazinul online anunțat de cofetărie. Acestea pot fi plasate până pe 22 decembrie, iar cozonacii se ridică sau se livrează pe 23 și 24 decembrie.

La Korn Atelier, cozonacii se fac cu maia și foarte puțină drojdie. „Folosim foarte multe ingrediente, care sunt foarte greu de găsit și de aprovizionat”, spune Iulius, de la Korn Atelier. Cozonacii de 900 de grame diferă în preț: cel cu scorțișoară costă 69 de lei, cel cu nuci și cel cu ciocolată 79 de lei, cel cu caramel și nuci pecan, disponibil joia, 85 de lei, iar cel cu cremă de fistic, ciocolată albă și merișoare 95 de lei. Cozonacii se pot cumpăra din atelier sau se pot comanda de pe site.

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Cât costă cozonacii la brutăriile din Sibiu

Bakery Warose

La Bakery Warose sunt pregătite anul acesta două sortimente: cu nucă și cu mac. Brutăria vinde și împletituri bavareze cu aceleași umpluturi. „O să avem doar două sortimente, cozonac cu nucă și cozonac cu mac. Mai avem niște împletituri specific bavareze, nemțești, tot cu nucă și mac. Cam pe asta am mers noi și de Crăciun, și de Paște”, spune administratorul Denis Wagner. Aluatul se face cu maia, pusă de pe o zi pe alta, iar producția, inclusiv coacerea, durează între trei și patru ore, în funcție de cantitate.

Bakery Warose

Cozonacii au 720 de grame și costă 45 de lei. Comenzile se deschid pe 2 decembrie, iar clienții își pot alege ziua de ridicare, cel târziu pe 24 decembrie. „Clienții se înscriu, iar noi le livrăm cozonacii când doresc ei, dar cel târziu pe 24. Pe 24 avem zi scurtă și atunci se pot ridica și comenzile”, explică Denis Wagner.

Brutăria Grand

La Brutăria Grand sunt disponibile trei variante, cu nucă, mac și rahat. Toți cozonacii au câte un kilogram și costă 40 de lei, iar aluatul ajunge de la frământat la cuptor în aproximativ două ore. „Nu punem în el ceva special. E cozonacul cel mai simplu”, spune Meriton Ramadanaj.

Brutăria Grand

Comenzile se dau cu o zi înainte și se ridică de la brutărie. „Faci comandă și vii să o ridici de aici. Livrare nu facem”, explică el. Mulți clienți nici nu mai comandă și cumpără direct produsele aflate pe stoc. „Se știe deja că avem cozonaci pe stoc, așa că oamenii vin mai mult direct aici”, spune Meriton Ramadanaj.

Turtha

Câți cozonaci cumpără sibienii

La Bakery Warose, clienții cumpără de regulă cel puțin doi cozonaci și combină umpluturile. „Minimum doi cozonaci. Îl iau pe cel cu nucă, care este cel mai vândut, și îl suplimentează cu unul cu mac”, spune Denis Wagner. Și la Brutăria Grand, clienții cumpără de obicei mai mult de un cozonac. La Maria Ranf, cantitatea depinde de mărimea familiei, iar unele persoane aleg varianta cu rahat pentru că nu mănâncă nucă.

Brutăria Warose

La Turtha, clienții cumpără de obicei doi sau trei cozonaci. Cel cu nucă este completat cu variantele cu ciocolată sau fistic, iar unii cumpărători aleg exclusiv sortimentele moderne. „Sunt oameni care vin și iau trei de fistic, cinci de ciocolată”, spune Ștefana Radu. Crăciunul trecut, cel mai vândut a fost cozonacul cu ciocolată, iar pentru cel cu fistic, pus în vitrină abia de câteva zile, e încă devreme pentru o concluzie.

Reprezentanții brutăriilor spun că nu au primit solicitări numeroase pentru cozonaci cu fistic sau creme. Bakery Warose a testat astfel de rețete în urmă cu doi ani și ia în calcul să reia ideea. În schimb, la cofetăriile cu rețete moderne, umpluturile noi au deja clienții lor: la Turtha, ciocolata a fost pe primul loc anul trecut, iar la Korn Atelier cel mai bine se vinde cozonacul cu fistic, merișoare și ciocolată albă.

Turtha

Cât costă cozonacii la Simpa și Boromir

Producătorii mari vin cu prețuri mai mici, dar și cu gramaje mai mici. La Simpa, oferta rămâne una clasică, cu cozonaci cu nucă, cu rahat, cu nucă, rahat și stafide sau simpli. Pentru cozonacii de post, cel simplu, de 500 de grame, costă 14 lei, iar cel cu nucă 16,4 lei pentru 350 de grame și 32,8 lei pentru 700 de grame. Cozonacul cu nucă, rahat și stafide, de 750 de grame, costă 30,8 lei.

Boromir- magazin Profi

Boromir are cea mai variată ofertă. În magazinul online al producătorului, cozonacii clasici, cu nucă și stafide, cu nucă și cacao sau cu cacao și rahat, au între 450 și 500 de grame și costă 16 lei. Varianta cu nucă și stafide de 700 de grame costă 22 de lei, iar cea cu nucă și ciocolată 20 de lei pentru 550 de grame. Fisticul a ajuns și aici: cozonacul însiropat cu cremă de fistic, de 550 de grame, costă 27 de lei, iar CozoFistic, cu cremă de fistic și bucăți de ciocolată, 35 de lei pentru 550 de grame. Prețul poate ajunge la 185 de lei, pentru cozonacul Grandios de 3,3 kilograme.

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