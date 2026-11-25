Pe scurt: Camera a surprins cum șoferul accelerează în timp ce podul se arcuiește și crapă. Distrugerea structurii a lăsat două localități cu peste 1.200 de locuitori fără legături rutiere directe.

O mașină a reușit să traverseze un pod care se rupea sub presiunea apei și a gheții, în regiunea Kuzbass din Rusia. Șoferul a ajuns la mal chiar înainte ca structura să cedeze, potrivit Mediafax.

Incidentul a fost înregistrat de o cameră, iar imaginile au ajuns apoi pe internet, unde au devenit virale. Potrivit informațiilor Nexta, citate de agenție, podul traversa râul Tom și a fost distrus de un curent puternic și de o acumulare de gheață. O parte a structurii a fost purtată de apă.

În înregistrare se vede cum mașina începe traversarea înainte ca podul să se clatine. Pe măsură ce structura se arcuiește și crapă, șoferul accelerează și continuă drumul spre mal.

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Autoturismul reușește să încheie traversarea chiar înainte ca podul să cedeze și să se rupă în bucăți.

În urma distrugerii podului, localitățile Maizas și Orton, unde locuiesc peste 1.200 de persoane, au rămas fără legături rutiere directe.

Kuzbass se află în sud-vestul Siberiei, între lanțurile montane Kuznețk Alatau și Salair. Zona acoperă în principal Regiunea Kemerovo și, parțial, regiunile Novosibirsk și Ținutul Alta.

Aici se află unul dintre cele mai mari zăcăminte de cărbune din lume și principala regiune minieră a Rusiei.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cursă contra cronometru pe un pod care se rupea. Șoferul a accelerat până în ultimul moment — VIDEO

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