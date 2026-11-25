Comisiile de specialitate ale Senatului au adoptat marți, 24 noiembrie, un raport de admitere pentru propunerea legislativă L637/2026, care ar permite operatorilor din energie și industrie să-și stingă datoriile rezultate din finanțări, garanții, contragaranții și asigurări acordate în numele și în contul statului, prin cedarea unor active funcționale către stat. Proiectul nu a fost votat în plenul Senatului. Camera decizională este Camera Deputaților.

Potrivit fișei oficiale a Senatului, inițiativa este încă în lucru la comisiile permanente. Senatul este prima cameră sesizată, legea este ordinară, iar procedura de urgență nu a fost cerută. Termenul de adoptare tacită se împlinește pe 23 decembrie 2026.

Raportul de admitere a fost susținut, potrivit Libertatea și G4Media, de PSD, AUR și UDMR, în Comisia pentru buget. Într-un comunicat publicat de AGERPRES, Grupul parlamentar al PNL din Senat a anunțat că senatorii liberali au votat împotriva proiectului în Comisia economică, dar inițiativa a întrunit numărul de voturi necesar pentru un raport de admitere. Președinta Comisiei pentru buget, Gabriela Horga, a precizat, citată de Financial Intelligence, că senatorii PNL și USR s-au opus atât în comisia de buget, cât și în cea economică.

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Propunerea a fost înregistrată la Senat pe 30 septembrie 2026, cu numărul b542, și a primit numărul L637 la prezentarea în Biroul permanent, pe 9 noiembrie. Este inițiată de 11 parlamentari PSD, printre care vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Justiției Radu Marinescu și Adrian Câciu. Lista completă a inițiatorilor figurează pe fișa proiectului.

Textul modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2019. Mecanismul s-ar aplica operatorilor economici care dețin capacități de producere a energiei electrice sau a energiei electrice și termice în cogenerare, racordate la Sistemul Electroenergetic Național, precum și capacități industriale reprezentând active funcționale. La cererea acestora, obligațiile fiscale și bugetare, inclusiv creanțele din operațiuni derulate în numele statului, ar putea fi stinse prin trecerea activelor în proprietatea publică a statului și în administrarea ministerului de resort.

În expunerea de motive, inițiatorii spun că actuala formulare a ordonanței a permis două interpretări: una potrivit căreia creanțele rezultate din finanțări și garanții acordate în numele statului intră deja sub incidența actului, și alta potrivit căreia nu pot beneficia de mecanism, deoarece recuperarea este făcută de o entitate care nu face parte din administrația publică centrală. Ei afirmă că proiectul are rol de clarificare, nu extinde domeniul de aplicare și nu creează drepturi noi. Ca exemple de entități mandatate sunt menționate Exim Banca Românească, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Fondul Român de Contragarantare, Fondul de Garantare a Creditului Rural și Ministerul Finanțelor, prin fondul de risc.

Potrivit proiectului, bunurile ar trece în proprietatea publică libere de sarcini, iar garanțiile constituite în favoarea statului ar înceta de drept, proporțional cu valoarea activelor transferate. Pentru diferența de creanță rămasă nestinsă, creditorul își păstrează drepturile de recuperare. Rămâne obligatoriu acordul scris al celorlalți creditori garantați. Inițiatorii susțin că proiectul nu generează cheltuieli suplimentare la bugetul general consolidat și că valoarea activelor ar fi stabilită după efectuarea testului creditorului privat prudent.

Proiectul nu numește nicio companie. Presa a indicat însă mai mulți debitori cu creanțe garantate de stat, recuperate prin Exim Banca Românească, care ar putea intra sub incidența mecanismului, dacă legea ar fi adoptată. Libertatea scrie despre combinatul Liberty Galați și subsidiara Liberty Tubular Products Galați, aflate în concordat preventiv, cu datorii garantate de circa 1,4 miliarde de lei, despre Electrocentrale Craiova, aflată în insolvență, cu o creanță garantată de peste 257 de milioane de lei, și despre GSP Offshore, principala societate din grupul controlat de Gabriel Comănescu, cu o creanță garantată de aproape 1,4 miliarde de lei. Compania a intrat în insolvență în iulie 2025. Date despre creditele acordate acestor societăți apar și în HotNews.

Consiliul Economic și Social a dat aviz favorabil, cu observații. Instituția atrage atenția că, în cadrul acestor operațiuni, pot exista simultan creanța statului și creanțe proprii ale băncilor, inclusiv garanții asupra acelorași active, și că proiectul nu reglementează expres acordul entității care recuperează creanța în numele statului. CES notează și că nu sunt stabilite condițiile în care un creditor poate refuza acordul pentru transfer.

Consiliul Concurenței, în avizul nr. 16579 din 12 noiembrie, semnat de președintele Bogdan Chirițoiu, cere ca darea în plată să fie condiționată de testul creditorului privat și de o evaluare independentă a activelor, care să arate că varianta este cel puțin la fel de avantajoasă pentru creditorul public ca executarea silită sau insolvența. Instituția recomandă eliminarea radierii automate a ipotecilor constituite în favoarea statului, pe motiv că aceasta ar putea duce la renunțarea nejustificată la resurse publice.

Pe 18 noiembrie, Comisia juridică a Senatului a transmis un aviz favorabil, iar Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale a dat aviz negativ, cu majoritate de voturi, potrivit documentelor de pe fișa proiectului. Consiliul Legislativ a avizat favorabil textul pe 30 octombrie. Fișa Senatului nu înregistrează, deocamdată, un punct de vedere al Guvernului, deși acesta a fost solicitat.

În comunicatul PNL, senatorul George Ștefănache a spus că statul nu poate deveni un „recycle bin” pentru obiective finanțate prin credite neperformante și că, fără filtre riguroase de evaluare, în patrimoniul public ar putea intra bunuri greu de valorificat. Senatorul Glad Varga a cerut evaluarea obligațiilor de mediu înainte de o eventuală preluare a activelor.

Dacă raportul de admitere este depus, proiectul urmează să intre la vot în plenul Senatului. Votul definitiv aparține Camerei Deputaților.

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