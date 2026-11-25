Pe scurt: De la arsuri și traumatisme ale mâinii până la reconstrucția sânului după mastectomie, secția tratează o patologie variată. Spitalul a precizat unde se află secția și cabinetul din policlinică și cine face parte din echipa medicală.

Secția Clinică Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu funcționează, după relocarea într-un spațiu mai restrâns, cu 13 paturi pentru Chirurgie Plastică și alte 3 paturi pentru Compartimentul Arși.

Informațiile au fost prezentate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, într-o postare despre activitatea secției, echipa medicală și accesul pacienților la îngrijire.

Pacienții beneficiază de îngrijire specializată atât în regim de spitalizare, cât și în ambulatoriu. Secția clinică se află în incinta Modular Mic, lângă clădirea Chirurgie, iar policlinica este situată la etajul 2 al clădirii Ambulatoriului de Specialitate al spitalului.

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„Deși condițiile actuale presupun anumite limitări din punct de vedere al spațiului și al capacității de spitalizare, dedicarea echipei noastre față de pacienți rămâne neschimbată”, a transmis spitalul. Instituția precizează că echipa urmărește asigurarea îngrijirii și a soluțiilor terapeutice adaptate nevoilor fiecărui pacient.

Secția tratează arsuri, traumatisme ale mâinii și cazuri care necesită reconstrucție

Chirurgia plastică și reconstructivă este prezentată de spital ca o specialitate interdisciplinară dedicată reparării diformităților, corectării deficiențelor funcționale și redării aspectului natural. Intervențiile se adresează inclusiv pacienților care au suferit traumatisme, arsuri sau au primit diagnostice care necesită reconstrucție.

Printre afecțiunile tratate în secție se numără arsurile, electrocuțiile și cicatricile post-traumatice sau post-arsuri, pentru care sunt realizate tratamente chirurgicale.

Activitatea include și chirurgia reconstructivă a mâinii, în cazuri de traumatisme complexe, sindrom de canal carpian și boala Dupuytren. De asemenea, echipa efectuează intervenții de reconstrucție a sânului după mastectomie și de reconstrucție a feței.

În sfera afecțiunilor abordate intră și malformațiile congenitale, precum și unghia încarnată.

Echipa secției participă și la pregătirea viitorilor specialiști

Secția este condusă de dr. Helgiu Alina, medic primar chirurgie plastică, medic șef. Din echipa medicală mai fac parte dr. Axinte Sergiu, dr. Simon Sanda și dr. Mărginean George, toți medici primari chirurgie plastică. Asistent medical șef este As. Med. Pr. Bandea Elena.

Pe lângă îngrijirea pacienților, colectivul secției participă la pregătirea medicilor rezidenți, a studenților Facultății de Medicină „Victor Papilian” din Sibiu și a elevilor școlilor postliceale sanitare.

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