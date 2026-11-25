După ce a triumfat la Cupa Quebec, sibianca Anastasia Băcilă (16 ani) speră să repete performanța și la primele etape ale Cupei Mondiale de juniori din Canada.

Patinatoarea-minune a Sibiului, Anastasia Băcilă are elan după performanțele reușite la Cupa Quebec, unde a câștigat două medalii de aur. Prima etapă a Cupei Mondiale pentru Juniori B, circuitul organizat de Uniunea Internațională de Patinaj, este stabilită pentru 28-29 noiembrie, iar a doua etapă este programată în perioada 5-6 decembrie.

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„În weekendul trecut am participat la Cupa Quebec, unde am reușit să câștig locul 1, ceea ce îmi dă încredere înainte de Cupele Mondiale de juniori din Canada. Obiectivul meu pentru această competiție este să dau tot ce pot pe gheață, dar și să mă bucur din plin de experiența asta, mai ales că am marele noroc să îmi fie părinții alături, iar aici sunt împreună cu antrenoarea mea, Cristina Andrei”, a spus Anastasia Băcilă pentru Ora de Sibiu.

”Trebuie să ma adaptez la condiții”

Pentru tânăra sibiancă, adaptarea la fusul orar a reprezentat o adevărată piatră de încercare pe care a depășit-o. În plus, nici gheața pe care va concura la patinaj viteză nu este la un nivel tocmai optim. Nimic nu o oprește însă pe adolescentă să își urmeze visul.

„Urmează prima mea Cupă Mondială de juniori la patinaj viteză, aici, în Quebec, Canada, iar emoțiile sunt mari. Nu a fost deloc ușor să mă adaptez la fusul orar, iar gheața nu pot să spun că îmi place, dar trebuie să mă adaptez condițiilor existente”, mai spune Anastasia. Ea este legitimată la CSȘ Sibiu – CS Societatea de Patinaj și este antrenată de Cristina Andrei, cea care i-a șlefuit talentul încă de la prima tură.

Ținta este Olimpiada de Tineret din 2028

Obiectivul pentru sezonul următor al Anastasiei Băcilă și al Cristinei Andrei este reprezentat de Olimpiada de Tineret din Italia, programată în perioada 21-29 ianuarie 2028. „Privesc aceste competiții din Canada ca pe un pas important și ca pe o rampă spre sezonul viitor, când va fi Olimpiada de Tineret, unde îmi propun obiective mult mai mari. Până atunci, mă concentrez pe prezent, pe fiecare tură și pe bucuria de a concura”, a mai spus Anastasia Băcilă.

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