Procesul privind accidentul din zona magazinului Dedeman, soldat cu moartea a doi tineri, a ajuns la finalul cercetării judecătorești. Instanța a rămas miercuri în pronunțare, astfel că prima sentință în acest dosar ar putea fi dată chiar înainte de sărbătorile de iarnă, la patru ani de la tragedie.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, judecătorii au stabilit termenul pentru deliberare la începutul lunii viitoare: „Amână pronunțarea la data de 04 decembrie 2026”, se arată în încheierea de ședință din 25 noiembrie. Pronunțarea este programată pentru vineri, 4 decembrie 2026, la ora 09:00.

În acest dosar, înregistrat pe rolul instanței în iulie 2025, inculpatul (F.V.P.) este judecat pe fond pentru ucidere din culpă. Pe lângă latura penală, judecătorii urmează să se pronunțe și asupra despăgubirilor solicitate de părțile civile, membrii familiilor victimelor, supraviețuitorii accidentului, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, companiei Allianz – Țiriac Asigurări SA revenindu-i calitatea de parte responsabilă civilmente.

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Final de etapă, după o serie de amânări

Intrarea în pronunțare vine după ce procesul a bătut pasul pe loc în ultimele luni din cauza administrării probatoriului. La termenul din 15 octombrie s-au pus în discuție despăgubirile financiare, iar pe 28 octombrie judecata a fost din nou amânată din cauza lipsei unei martore și a nefinalizării raportului de expertiză. Odată depuse aceste probe la dosar și finalizate audierile, instanța a putut încheia dezbaterile pe fond.

Cum s-a produs tragedia din decembrie 2022

Accidentul a avut loc în luna decembrie a anului 2022, cu puțin timp înainte de sărbătorile de iarnă, pe strada Prelungirea Mihai Viteazu din Sibiu, în zona magazinului Dedeman.

Un autoturism în care se aflau patru tineri circula cu viteză și s-a izbit violent de un camion staționat pe marginea drumului. Impactul a fost devastator: doi dintre pasageri, o tânără de 20 de ani și un băiat de 19 ani, au murit pe loc, în timp ce ceilalți doi ocupanți ai mașinii au fost transportați în stare gravă la spital.

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Reamintim că tânărul aflat la volanul mașinii a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Potrivit buletinului de analiză toxicologică, la câteva ore de la producerea accidentului, acesta avea o alcoolemie de 0,60 g/l alcool pur în sânge, valoarea scăzând la 0,38 g/l la a doua probă. Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat că mașina rula cu viteză considerabil peste limita legală. (VEZI AICI VIDEO)



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