Pe scurt: Polițiștii au recuperat bani, bijuterii și bunuri cumpărate cu sumele care ar fi fost furate. Cei trei tineri sunt cercetați pentru furt calificat.

Trei tineri cu vârste cuprinse între 16 și 22 de ani, domiciliați în Vurpăr și Nocrich, au fost reținuți pentru furturi dintr-un imobil din Vurpăr, potrivit IPJ Sibiu.

Din investigațiile polițiștilor a rezultat că, în perioada 10–22 noiembrie 2026, cei trei ar fi sustras mai multe bunuri și sume de bani din imobil. Aceștia sunt cercetați penal pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat.

Prejudiciul total este estimat la aproximativ 27.000 de euro.

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„O parte semnificativă din prejudiciul cauzat a fost recuperată de către polițiști, fiind identificate și ridicate sume de bani, bijuterii, precum și bunuri achiziționate cu banii sustrași”, a transmis IPJ Sibiu.

În baza probelor administrate în dosar, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a fiecăruia dintre cei trei tineri. Aceștia au fost ulterior încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

Cercetările sunt continuate de Secția nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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