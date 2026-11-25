Pe scurt: Comisia va verifica transportul invitaților de la Aeroportul Oradea, cine a aprobat deplasările și ce costuri au fost suportate din bani publici. Ilie Bolojan respinge acuzațiile de folosire abuzivă a resurselor SPP.

Camera Deputaților a aprobat miercuri, 25 noiembrie 2026, înființarea unei comisii de anchetă privind utilizarea resurselor SPP de către fostul premier Ilie Bolojan la nunta fiicei sale. Solicitarea a primit, în plen, 146 de voturi pentru, 98 împotrivă și opt abțineri, potrivit Mediafax.

Demersul a fost semnat de 70 de deputați din PSD, AUR, S.O.S. România și din rândul neafiliaților. Aceștia au cerut verificarea legalității folosirii resurselor Serviciului de Pază și Protecție pentru transport la evenimentul privat.

Solicitarea a venit după apariția în spațiul public a unor imagini în care președintele PNL, Ilie Bolojan, ar fi utilizat mașina SPP pentru a transporta invitați de la aeroport la nunta fiicei sale, organizată la Oradea, pe 14 noiembrie 2026. Potrivit legii, fostul premier beneficiază de servicii de protecție și pază încă doi ani de la încheierea mandatului.

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Comisia va verifica deplasările, aprobările și cheltuielile din bani publici

Parlamentarii din comisia de anchetă îi vor chema pe cei implicați în incidentul de la nunta din Oradea pentru a le adresa întrebări la care aceștia pot răspunde. Ancheta va urmări stabilirea temeiului juridic și a întinderii măsurilor de protecție asigurate fostului prim-ministru la data evenimentului, inclusiv condițiile în care personalul și mijloacele de transport ale SPP puteau fi utilizate la un eveniment privat.

Pe baza documentelor de serviciu și a celorlalte evidențe disponibile, comisia va verifica deplasările autoturismului folosit de echipa de protecție în legătură cu nunta. Sunt vizate preluarea și transportul invitaților de la Aeroportul Oradea, destinația și scopul fiecărei deplasări, precum și prezența lui Ilie Bolojan în mașină.

Pentru fiecare deplasare sau activitate de sprijin logistic constatată, parlamentarii vor urmări cine a solicitat, dispus, aprobat și executat măsura. Vor verifica și dacă a existat o solicitare a fostului premier, făcută direct sau prin intermediul altei persoane, precum și conținutul acesteia.

Comisia va stabili dacă transportul invitaților ori alte activități de sprijin logistic, în măsura în care se confirmă, au fost justificate de misiunea de protecție sau au reprezentat servicii în beneficiul unor terți. Vor fi verificate temeiul juridic și respectarea normelor interne în fiecare situație.

Un alt obiectiv este identificarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru deplasările și activitățile verificate. Dacă vor fi constatate utilizări în afara misiunii de protecție, comisia va evalua costurile aferente.

Parlamentarii vor putea formula propuneri pentru remedierea deficiențelor constatate și pentru sesizarea autorităților competente. Ancheta poate include și alte aspecte rezultate din lucrările comisiei, dacă au legătură directă cu obiectul acesteia și sunt relevante pentru stabilirea situației de fapt și de drept.

Ilie Bolojan respinge acuzațiile de folosire abuzivă a resurselor SPP

Întrebat despre această situație într-un interviu acordat Digi24, fostul premier Ilie Bolojan a respins acuzațiile privind folosirea abuzivă a resurselor SPP.

„Nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită mașina SPP. O prevedere legală care obligă, practic, premierii care au fost în funcție să aibă o pază, dar dacă refuz asta trebuie să dea declarații în scris și, în fiecare zi, dacă refuz, pentru că mai sunt și astfel de situații. E o chestiune pe propria răspundere pe care o fac, în așa fel încât ți se asigură paza 24 de ore din 24, indiferent unde te deplasezi, în ce scop te deplasezi, cu cine știi mașină și așa mai departe”, a declarat Ilie Bolojan.

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