Pe scurt: Fetele din zece generații sunt așteptate la Interstar Sibiu, unde continuă înscrierile la fotbal feminin. Echipa sibiană vine și după o victorie cu 4-1 în derby-ul cu Sepsi.

ASFC Interstar Sibiu continuă înscrierile la fotbal feminin pentru fetele născute între 2012 și 2021, potrivit anunțului publicat de club pe Facebook marți, 24 noiembrie 2026. Mesajul a fost publicat pe pagina ASFC Interstar Sibiu Feminin și distribuit pe pagina clubului.

Anunțul privind înscrierile la fotbal feminin enumeră două serii de ani de naștere: 2017, 2018, 2019, 2020 și 2021, respectiv 2012, 2013, 2014, 2015 și 2016.

„Generațiile se schimbă. Pasiunea rămâne.”, este mesajul transmis de ASFC Interstar Sibiu Feminin alături de invitația adresată fetelor.

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Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre victoria fetelor de la Interstar în derby-ul promovării cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Echipa sibiană a câștigat cu 4-1, pe Municipal, și are mari șanse de promovare în Liga 2.

Pentru fetele născute între 2012 și 2021, postarea nu precizează programul sau locul antrenamentelor, eventualele costuri, un termen-limită ori un număr de telefon pentru înscriere.

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