Pe scurt: Roverul japonez va fora pentru a colecta probe din solul lunar. Echipa Lupex vrea să afle câtă apă există și dacă aceasta ar putea susține misiuni de întoarcere pe Pământ sau călătorii spre Marte.

Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (JAXA) a prezentat miercuri, 25 noiembrie 2026, un prototip de rover destinat unei misiuni de căutare a apei la Polul Sud al Lunii.

Apa descoperită acolo ar putea fi utilizată pentru producerea combustibilului pentru rachete, relatează Știrile ProTV, citând AFP și Agerpres.

Denumită Lupex, de la Lunar Polar Exploration, misiunea își propune să trimită un rover japonez pe Lună în 2028, în colaborare cu India. Aceasta a reușit în 2025 aselenizarea unei sonde în apropierea Polului Sud lunar.

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Regiunile polare ale Lunii au zone cu umbră permanentă, care nu sunt niciodată expuse luminii soarelui. Oamenii de știință consideră că este foarte probabil ca acolo să existe apă aproape de suprafață.

Echipa Lupex speră să obțină date despre cantitatea și calitatea acestei ape, pentru a stabili dacă ea poate fi folosită în viitor pentru o explorare spațială mai durabilă.

Apa lunară ar putea deveni combustibil pentru misiuni spre Pământ și Marte

„Obiectivul nostru final este de a folosi apa lunară drept combustibil pentru rachete”, a declarat jurnaliștilor șeful de proiect, Takeshi Hoshino, miercuri, 25 noiembrie 2026.

„De aceea, un obiectiv-cheie este producerea de combustibil pe Lună pentru misiunile viitoare, fie că este vorba de întoarcerea pe Pământ, fie de călătorii spre Marte”, a precizat el.

JAXA a prezentat presei din Tokyo modelul de test cu patru picioare, care va face parte din roverul Lupex. Oamenii de știință îi verifică performanțele în condiții diferite.

Testele includ „urcarea pantelor folosind un singur picior, deplasarea continuă folosind două picioare şi teste de mobilitate în condiţii de vid”, a explicat Hoshino.

După aselenizare, roverul ar urma să identifice surse potențiale de apă, apoi să foreze în acele locuri pentru a colecta probe, potrivit JAXA.

India va dezvolta modulul de aterizare, iar Japonia va furniza roverul

Japonia și India au convenit în 2025 să desfășoare împreună misiunea Lupex. Colaborarea prevede ca India să dezvolte modulul de aterizare, iar Japonia să furnizeze roverul.

Pe fondul intensificării cursei spațiale mondiale, JAXA a reușit în 2024 aselenizarea unei sonde fără echipaj uman. Japonia a devenit astfel a cincea țară care a plasat cu succes un vehicul pe Lună.

Compania ispace, cu sediul la Tokyo, a eșuat în 2025 în încercarea de a realiza prima misiune din afara SUA finanțată din fonduri private care reușește o aselenizare controlată.

În octombrie 2026, JAXA a lansat cu succes o sondă către una dintre lunile planetei Marte. Misiunea, fără precedent, urmărește să aducă pe Pământ probe de pe un satelit al lui Marte, care ar putea contribui la elucidarea originilor sistemului solar și ale vieții pe planeta noastră.

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