Ministerul Sănătății a pus marți, 24 noiembrie, în transparență decizională un proiect de act normativ prin care ar urma să fie introduse 41 de medicamente noi pe lista celor gratuite și compensate, iar accesul să fie extins pentru alte cinci medicamente. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Potrivit comunicatului oficial al ministerului, este a treia actualizare a listei inițiată în ultimele 12 luni. Cele trei actualizări cumulează 97 de molecule noi și 34 de extinderi ale indicațiilor terapeutice pentru medicamente deja existente.

„Introducem 41 de medicamente noi în lista medicamentelor gratuite și compensate și extindem accesul la alte 5 medicamente, astfel încât mai mulți pacienți să poată beneficia de tratamente decontate de stat! Este cea de-a treia actualizare a listei medicamentelor gratuite și compensate pe care o inițiez în ultimele 12 luni, ajungând la un total de 97 de molecule noi și 34 de extinderi ale indicațiilor terapeutice pentru medicamente deja cunoscute”, a declarat Alexandru Rogobete, citat în comunicatul ministerului.

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Ce tratamente sunt vizate

Proiectul vizează tratamente din mai multe domenii clinice. În oncologie și hematologie oncologică, sunt avute în vedere terapii pentru cancerul pulmonar, ovarian, tiroidian, renal, endometrial, gastric, urotelial și de col uterin, precum și pentru mielom multiplu, leucemie mieloidă acută și anumite forme de limfom. Este propusă, totodată, prima terapie țintită pentru pacienții cu tumori desmoide, o afecțiune rară cu opțiuni terapeutice limitate.

La boli rare, ministerul anunță o terapie așteptată pentru copiii cu distrofie musculară Duchenne, alături de tratamente noi pentru boala Pompe, fenilcetonurie și amiloidoza ereditară. În premieră, mucopolizaharidoza de tip VI, cunoscută și ca sindromul Maroteaux-Lamy, ar urma să fie inclusă în Programul național de tratament pentru boli rare, cu acces la terapia de substituție enzimatică.

În cardiologie, proiectul prevede tratamente noi pentru cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, hipercolesterolemia familială homozigotă și hipertensiunea arterială pulmonară. În neurologie, ar urma să fie extinse opțiunile pentru anumite forme de epilepsie rezistentă la tratament și pentru miastenia gravis generalizată.

Alte medicamente vizează deficitul de hormon de creștere, inclusiv la copii și adolescenți, hipoparatiroidismul cronic, sindromul Cushing, afecțiunile renale cronice, inclusiv cele asociate diabetului zaharat de tip 2, colita ulcerativă și colangita biliară primară. Proiectul include și terapii pentru pacienții cu HIV, tratamente pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu citomegalovirus la pacienții transplantați și extinderea accesului pentru imunodeficiențe secundare, inclusiv la copii.

Compensare mai mare pentru un tratament destinat BPOC

Pentru pacienții cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC), ponderea suportată de stat din prețul de referință al unuia dintre tratamente ar crește de la 50% la 90%, potrivit ministerului.

Prin același proiect, sunt prevăzute măsuri pentru continuitatea tratamentului în cazul a nouă medicamente deja compensate, folosite în insuficiența cardiacă, scleroza multiplă, hepatita C, dermatita atopică, depresia rezistentă la tratament și afecțiuni oftalmologice, inclusiv edemul macular diabetic.

„Doar prin astfel de măsuri concrete putem îmbunătăți accesul oamenilor la tratament. Încrederea ne face bine!”, a mai transmis ministrul Sănătății.

Măsurile nu se aplică încă

Proiectul, o hotărâre de guvern de modificare a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, se află în etapa de transparență decizională și urmează parcursul legal pentru aprobare și aplicare. Observațiile pot fi trimise la adresa propuneri@ms.ro, iar termenul-limită este a zecea zi de la publicarea textului pe site-ul ministerului.

Ora de Sibiu a scris, la 1 noiembrie, că lista medicamentelor compensate ar putea fi actualizată până la sfârșitul anului, după ce ministrul Sănătății ceruse accelerarea procedurilor administrative.

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