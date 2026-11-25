Pe scurt: Imprimarea cu plante naturale, Calendarul de ceapă și semnele de carte cusute se numără printre activitățile anunțate. În sala educațională, vizitatorii vor găsi și ceai cald.

Muzeul ASTRA organizează activități dedicate minivacanței de 1 Decembrie, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2026, în zona Etno Tehno Parc. Programul se desfășoară zilnic între orele 11:00 și 16:00, potrivit Muzeului ASTRA.

Activitățile încep sâmbătă, 28 noiembrie 2026. Muzeul propune o incursiune de la băncile Școlii din Ticera la lucrul de mână.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre atelierele practice și vânătorile de comori pregătite de Muzeul ASTRA pentru elevi, în cadrul programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”.

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Pe 30 noiembrie, vizitatorii pot realiza brățări tricolore

Pentru 30 noiembrie 2026 sunt anunțate activități de imprimare cu plante naturale, Calendarul de ceapă și realizarea de brățări tricolore.

Pe 1 decembrie se cos semne de carte cu motive tradiționale

În 1 decembrie 2026, programul include realizarea de brățări pe fir de cânepă și semne de carte cusute cu motive tradiționale. În sala educațională va fi oferit ceai cald.

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