Pe scurt: Zece oferte au fost depuse pentru lucrările de la Sala Transilvania. Oferta câștigătoare este cu 7,15 milioane de lei sub valoarea estimată, iar investiția include modernizarea suprafeței de joc și panouri fotovoltaice.

Licitația pentru modernizarea Sălii Transilvania din Sibiu s-a încheiat fără contestații, iar contractul pentru lucrări urmează să fie semnat, a anunțat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, într-o postare pe Facebook.

Dintre cele 10 oferte depuse, pe primul loc s-a clasat asocierea Terusa Build – Horizont Project 2D, cu o ofertă de 34,59 milioane de lei, fără TVA.

Locul al doilea a fost ocupat de Deco Rom, cu o ofertă de 35,36 milioane de lei. Pe poziția a treia s-a clasat asocierea Novarion – DMX Construction – Das Engineering Grup, care a ofertat 37,86 milioane de lei.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Oferta câștigătoare este cu 7,15 milioane de lei sub valoarea estimată a contractului, potrivit datelor prezentate de președinta Consiliului Județean Sibiu.

Citește și: Adjudecată licitația pentru modernizarea Sălii Transilvania. Termen de execuție de 21 de luni

Lucrările vizează suprafața de joc, instalațiile și sistemele de climatizare, precum și măsuri pentru siguranța și confortul spectatorilor și reducerea consumului de energie.

„Vom moderniza suprafața de joc, instalațiile și sistemele de climatizare, vom crește siguranța și confortul spectatorilor și vom reduce consumul de energie prin soluții moderne, inclusiv panouri fotovoltaice”, a precizat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Comentarii