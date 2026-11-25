Pe scurt: PNL și USR au strâns 70 de semnături după scandalul medicamentelor oncologice lipsă din farmacii. Votul a fost urmat de cereri de demisie și un schimb de acuzații în Parlament.

Moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a fost adoptată miercuri, 25 noiembrie 2026, de plenul Camerei Deputaților, cu 151 de voturi pentru, 91 împotrivă și 17 abțineri, potrivit Mediafax.

UDMR a anunțat că se va abține de la vot, în timp ce AUR a votat pentru moțiunea prin care era solicitată demiterea ministrului Sănătății. După anunțarea rezultatului, inițiatorii i-au cerut lui Alexandru Rogobete să demisioneze.

„Plecați acasă, sunteți o rușine”, a declarat Emanuel Ungureanu, deputat USR.

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Demersul a fost susținut de 70 de semnături ale deputaților PNL și USR și a fost inițiat după un scandal legat de lipsa din farmacii a unor medicamente destinate pacienților oncologici.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre depunerea moțiunii împotriva ministrului Sănătății. Anunțul privind depunerea acesteia în plenul Camerei Deputaților fusese făcut de deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Alexandru Rogobete refuză să plece din funcție

În reacția sa de la tribuna Parlamentului, ministrul Sănătății a anunțat că nu își va da demisia și a lansat acuzații la adresa celor care au redactat moțiunea.

„Nu mai urlați că faceți roșu în gât și consumați banii în sistemului. Un singur lucru vreau să zic. Dincolo de circul care-i caracterizează, pentru că doar atât știu să facă, nu am cum să-mi dau demisia în fața unei moțiuni scrise de un urmărit penal care a lăsat datorie românilor un miliard de euro pentru vaccinuri cumpărate pentru patru generații. Nu am cum să-mi dau demisia de o moțiune scrisă de unii care n-au făcut nimic pentru țara asta niciodată”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

În urma adoptării moțiunii, Rogobete ar putea fi demis din funcție, însă numai dacă premierul Luca Niculescu va lua această decizie.

Moțiunea dezbătută miercuri, 25 noiembrie 2026, a fost prima moțiune simplă împotriva unui membru al Guvernului Niculescu. În executivul anterior, condus de Ilie Bolojan, mai mulți miniștri au fost vizați de moțiuni simple, însă niciunul nu a fost demis și nici nu și-a dat demisia în urma demersurilor din legislativ.

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