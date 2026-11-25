Au plătit 400 de lei pentru două nopți de cazare, însă, la plecare, ar fi luat bunuri în valoare de câteva mii de lei. Apar noi detalii în cazul celor doi tineri din Sibiu, bănuiți că au golit aproape în întregime un apartament închiriat în regim hotelier în Alba Iulia. Proprietarul a descoperit furtul când a venit să facă curățenie. Din locuință dispăruseră inclusiv plapuma de pe pat, tabloul de pe perete și produsele de curățenie. În schimb, în dormitor îl aștepta un buchet de trandafiri.

O rezervare obișnuită s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru proprietarul unui apartament situat pe strada Energiei din Alba Iulia. Cei doi tineri din Sibiu, un bărbat și o femeie, au rezervat locuința prin platforma Booking. Proprietarul nu i-a întâlnit personal, iar descoperirea a făcut-o abia după plecarea acestora.

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▶ Vezi pagina acestui video: Noi detalii despre sibienii care au furat tot ce au găsit într-un apartament închiriat la Alba Iulia: au lăsat la schimb un buchet de trandafiri — VIDEO

„Au făcut rezervarea prin Booking, au plătit 400 de lei pentru două nopți și și-au luat singuri cheia din seif. Eu nici măcar nu i-am văzut. Când au plecat, am venit să fac curățenie și să pregătesc apartamentul pentru următorii clienți. Atunci am descoperit că îmi lipsesc foarte multe lucruri. Pe măsură ce verificam fiecare cameră, îmi dădeam seama că paguba este tot mai mare”, a declarat proprietarul apartamentului pentru Ora de Sibiu.

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Au luat până și produsele de curățenie

Cei doi sibieni ar fi luat nu doar electrocasnicele și obiectele de valoare, ci și lucruri mărunte, de la tacâmurile din bucătărie până la produsele de igienă din baie. Lista bunurilor dispărute a continuat să crească pe măsură ce proprietarul verifica locuința.

„Din bucătărie lipseau espressorul, farfuriile, lingurile, tacâmurile și vasele. Când am intrat în baie, am văzut că nu mai aveam nici uscătorul de păr, nici setul de cinci prosoape. Au dispărut până și șampoanele și produsele de curățenie. În dormitor nu mai era plapuma de pe pat, iar tabloul de pe perete dispăruse și el”, povestește proprietarul.

Prejudiciul s-ar ridica la câteva mii de lei. Bărbatul trebuie acum să înlocuiască numeroase obiecte pentru a putea primi din nou turiști în apartament.

Au luat televizorul, dar au lăsat trandafiri pe pat

Cea mai bizară descoperire a făcut-o proprietarul în cel de-al doilea dormitor. Deși din apartament dispăruseră până și obiecte care valorează câțiva lei, tinerii au lăsat în urmă un buchet de trandafiri. Bărbatul a încercat imediat să ia legătura cu cei doi sibieni, însă fără succes.

„Am intrat și în celălalt dormitor și am văzut că nu mai era televizorul. În schimb, pe pat era un buchet de trandafiri. Nu știu de ce l-au lăsat acolo. Am încercat să-i sun imediat ce am descoperit ce s-a întâmplat, dar și-au închis telefoanele. M-am dus la Poliție și am reclamat furtul”, mai spune proprietarul.

Cei doi sibieni au fost filmați. Poliția a deschis dosar penal

Deși proprietarul nu i-a întâlnit personal pe cei care i-au închiriat apartamentul, cei doi tineri au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce treceau prin fața blocului.

În urma plângerii depuse de proprietar, polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Pentru proprietar, cele două nopți de cazare s-au dovedit extrem de costisitoare. A încasat 400 de lei, dar s-a ales cu o pagubă de câteva mii de lei și cu un buchet de trandafiri a cărui prezență pe patul din dormitor rămâne un mister.

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