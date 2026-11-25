Pe scurt: București–Brașov în aproximativ două ore și zece minute și București–Craiova în mai puțin de trei ore sunt printre schimbările anunțate. Unele trenuri planificate vor intra însă în circulație doar după preluarea ramelor PESA.

Noul Mers al Trenurilor 2026–2027 intră în vigoare pe 13 decembrie 2026, iar CFR Călători va asigura zilnic circulația a aproximativ 1.000 de trenuri Regio, InterRegio și Intercity pe rețeaua feroviară națională, potrivit Economica.net.

Reprezentanții CFR Călători explică faptul că planul a fost elaborat în funcție de cerințele de transport, condițiile de exploatare a infrastructurii și materialul rulant disponibil, în condițiile contractelor de servicii publice.

CFR introduce material rulant modernizat și reduce timpii unor trenuri Intercity

Prin programele de investiții derulate în perioada 2023–2026, finanțate din fonduri europene prin PNRR și Programul Transport, au fost modernizate 55 de locomotive electrice, 20 de locomotive convertite în locomotive electrice cu acumulatori și 124 de vagoane, atât vagoane clasă, cât și vagoane speciale. Acestea au fost introduse în compunerea trenurilor Intercity și a multor trenuri InterRegio de pe principalele rute.

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În paralel, compania a introdus rame electrice Alstom Coradia Stream la trenurile InterRegio și rame PESA la trenurile Regio. Acestea au fost atribuite spre operare de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), pe măsura recepționării lor, în cadrul contractelor de servicii publice.

CFR Călători operează 12 rame Alstom Coradia Stream, șapte rame PESA și 16 locomotive TRAXX Alstom. Pe parcursul anului 2027, numărul ramelor Alstom Coradia Stream operate de companie urmează să ajungă la 24, cel al ramelor PESA InterRegio la 22, iar cel al ramelor PESA Regio la 37.

Printre schimbările anunțate se numără introducerea unei perechi de trenuri Intercity fără opriri intermediare între București Nord și Craiova, în ambele sensuri, cu un timp de parcurs mai mic de trei ore.

Pe ruta București Nord–Brașov, trenurile Intercity vor parcurge distanța în aproximativ două ore și zece minute. Pentru trenul Intercity București Nord–Cluj-Napoca, durata călătoriei va scădea sub opt ore.

Noile legături interne depind și de preluarea ramelor electrice

În traficul intern va fi asigurată o legătură directă cu trenuri InterRegio între București Nord și Drobeta-Turnu Severin, în ambele sensuri. Trenurile IR 1645 și IR 1646 vor circula între București Nord și Cluj-Napoca, via Deda, unde vor exista legături către și dinspre Târgu Mureș.

Trenurile IR 1633 și IR 1638, care circulă între București Nord și Brașov, vor fi încadrate în categoria Regio Expres, cu mai multe opriri și un tarif mai mic.

Pe măsura preluării noilor rame electrice, CFR Călători a planificat trenuri InterRegio formate din rame Alstom Coradia Stream pe relațiile București Nord–Suceava, București Nord–Iași, București Nord–Galați și Iași–Cluj-Napoca.

Ramele PESA sunt prevăzute pentru trenuri InterRegio pe rutele București Nord–Călărași, Suceava–Constanța, Brașov–Cluj-Napoca, Reșița Nord–Timișoara Nord–Arad și Cluj-Napoca–Craiova–București Nord.

Tot cu rame PESA sunt planificate trenuri Regio pe relațiile București Nord–Adjud, Bacău–Pașcani, Fetești–Constanța, Brașov–Sfântu Gheorghe și Brașov–Gheorgheni. Până la preluarea ramelor electrice PESA, o mare parte dintre trenurile Regio planificate vor circula în compunere clasică, cu locomotive și vagoane. Celelalte trenuri vor fi introduse în circulație după preluarea ramelor.

În traficul internațional, mai multe trenuri vor avea în compunere vagoane modernizate prin proiectele finanțate prin PNRR și Programul Transport. Pasagerii care călătoresc între Târgu Mureș și Budapesta, în ambele sensuri, cu trenurile 366 și 367 Budapesta–Brașov și retur vor avea legături în stația Deda.

Închiderea liniei Drobeta-Turnu Severin–Caransebeș pentru lucrări la infrastructură efectuate de CNCF „CFR” SA va aduce modificări de traseu, începând din februarie 2027, pentru trenurile internaționale 72, 73, 78 și 79, care circulă între București Nord și Budapesta.

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