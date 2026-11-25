Pe scurt: Interpreții ar fi fost supravegheați și împiedicați să cânte în localuri concurente sau la un festival. Ancheta vizează și acuzații de exploatare sexuală, camătă și solicitare de taxe de protecție.

Procurorii DIICOT și polițiștii Capitalei au efectuat percheziții la 45 de adrese din București și șase județe, miercuri, 25 noiembrie 2026, dimineața, într-o anchetă care vizează două grupări interlope coordonate de frații Nuțu și Sile Cămătaru.

Suspecții sunt acuzați că au amenințat și șantajat interpreți cunoscuți de muzică lăutărească, între care Florin Salam, Tzancă Uraganu și Luis Gabriel, pentru a le controla activitatea și a-i obliga să cânte gratuit în anumite cluburi, potrivit Adevărul.

Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism. Sunt puse în executare și peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Surse citate de publicație indică zece persoane vizate în cauză: Nuțu Cămătaru, Sile Cămătaru, Balint Vasile Daniel, zis Dani al lui Sile, fiul lui Sile, Balint Nuțu Mario, prezentat tot ca fiu al lui Sile, Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul, și Petcu Cezar, ambii gineri ai lui Nuțu. Pe listă se află și Șpac Vladimir Florin, zis Șpac, Țuțu Radu Giovani, zis Giovani, Ionescu Mohamed, zis Mohamed, și Nedelcu Giani Laurențiu, zis Giani, prezentați ca oameni ai grupărilor.

Artiștii ar fi fost supravegheați și obligați să cânte gratuit

Potrivit anchetatorilor, cele două grupări infracționale interdependente, cu membri comuni, s-ar fi constituit începând din 2025, în București și Ilfov. Acestea ar fi acționat pe fondul unor interese financiare comune și al legăturilor de rudenie dintre membri.

Grupările ar fi urmărit să obțină sume importante de bani prin preluarea controlului asupra activității unor interpreți de muzică lăutărească, cunoscuți la nivel național. Artiștii vizați ar fi Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Calarasi și Lele.

Procurorii susțin că atât artiștii, cât și persoanele care intermediau contractarea lor ar fi fost intimidați și amenințați cu violența. Pentru a-i constrânge să accepte condițiile impuse, suspecții ar fi invocat inclusiv reputația unuia dintre lideri.

Unii dintre suspecți ar fi fost plasați în apropierea interpreților pentru a le supraveghea activitatea și pentru a verifica dacă respectau dispozițiile privind participarea la evenimente. În vara anului 2026, mai mulți artiști ar fi fost constrânși să nu cânte în alte cluburi sau la un festival, considerate concurente ale localurilor controlate de grupare.

Participarea unor interpreți la anumite spectacole ar fi fost condiționată de acceptarea unor prestații gratuite în cluburile controlate de suspecți. Una dintre persoanele vătămate ar fi fost determinată, prin amenințări și intimidări repetate, să cânte fără remunerație sau pentru onorarii semnificativ mai mici decât cele obișnuite.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Percheziții la Nuțu și Sile Cămătaru: acuzații de proxenetism, camătă și amenințarea unor artiști, printre care Florin Salam și Tzancă Uraganu — VIDEO

Ancheta vizează și exploatarea sexuală a unor victime în Germania și Elveția

Membrii grupărilor ar fi solicitat și așa-numite „taxe de protecție”, sub pretextul furnizării unor servicii de pază. Totodată, potrivit anchetei, aceștia ar fi obținut venituri din exploatarea sexuală a mai multor victime, determinate să practice prostituția în Germania și Elveția.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, și despre perchezițiile DIICOT care au vizat clanul Burtea, într-un dosar privind suspiciuni de exploatare sexuală a aproximativ 30 de tinere.

Unii membri ai grupărilor cercetate în dosarul Cămătaru ar fi acordat în mod obișnuit împrumuturi cu dobândă, fără autorizație. Pentru recuperarea banilor, ar fi recurs la amenințări și la infracțiuni împotriva datornicilor și a familiilor acestora.

Într-unul dintre cazuri, un suspect s-ar fi deplasat la locuința unei victime pentru a o determina să îi cedeze un autoturism de lux. Valoarea mașinii ar fi fost mult mai mare decât suma împrumutată.

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul altor structuri ale Poliției Capitalei, al polițiștilor din Brașov și Mureș, al specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al jandarmilor.

Comentarii