Pe scurt: Conductorii și câinii de serviciu repetă pentru parada de la Alba Iulia. Instituția sibiană vorbește despre orele de muncă și încrederea construită între partenerii de echipă.

Echipele canine ale Centrului Chinologic Sibiu se pregătesc pentru defilarea de Ziua Națională a României, programată la Alba Iulia, pe 1 decembrie 2026, potrivit unei postări publicate de Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu.

Antrenamentele pentru defilarea de la Alba Iulia sunt în desfășurare. Conductorii câinilor de serviciu și partenerii lor patrupezi repetă împreună pentru participarea la eveniment.

În mesajul publicat, instituția subliniază că pregătirea presupune ore de muncă și perseverență, dar și o legătură între conductori și câinii de serviciu, construită zi de zi prin încredere și respect.

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„Pe 1 Decembrie, ne vedem la Alba Iulia! Defilăm împreună, cu mândria de a fi români!”, a transmis Centrul Chinologic Sibiu.

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