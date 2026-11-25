Primăria Sibiu recunoaște că depozitarea molozului în zona Porții nr. 4 din Cimitirul Municipal s-a făcut necorespunzător, după ce o sibiancă a semnalat public că vizitatorii sunt nevoiți să treacă prin noroi și să ocolească grămezile de resturi ajunse până lângă morminte. Reprezentanții municipalității anunță că zona dedicată deșeurilor va fi reamenajată și delimitată mai clar până la finalul lunii ianuarie 2027.

Reacția vine după ce o cititoare a reclamat condițiile de la intrarea nr. 4 a cimitirului, arătând prin imagini surprinse în data de 13 noiembrie că grămezile de moloz și urmele utilajelor ajung în proximitatea locurilor de veci, iar calea de acces este acoperită de noroi. Femeia a atras atenția că situația persistă de mai mulți ani și reprezintă un pericol real, în special pentru persoanele vârstnice.

CITIȚI ȘI: „Nu mai este un loc de reculegere”: Morminte înconjurate de moloz și noroi în Cimitirul Municipal din Sibiu / video foto

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Punctul de la Poarta 4, destinat constructorilor autorizați

Într-un răspuns transmis redacției, reprezentanții Primăriei Sibiu au explicat faptul că punctul de colectare a fost amenajat lângă Poarta nr. 4 tocmai pentru că această intrare este gândită cu precădere pentru accesul tehnologic și de serviciu, fără a afecta desfășurarea înmormântărilor sau circulația pe aleile principale.

„Activitățile zilnice specifice unui cimitir public presupun lucrări din care rezultă moloz și deșeuri, în urma intervențiilor de amenajare sau renovare a monumentelor funerare. Administrația Cimitirului a organizat aceste operațiuni în așa fel încât deranjul pentru vizitatori să fie redus. Astfel, pentru a nu îngreuna activitatea de înmormântări și circulația vizitatorilor pe aleile din cimitir, pentru a evita abandonarea deșeurilor rezultate din lucrări la monumentele funerare, precum și pentru asigurarea accesului facil al autoutilajelor care evacuează deșeurile, administrația Cimitirului a stabilit și amenajat un punct logistic intermediar în apropierea Porții nr. 4, aceasta fiind destinată mai mult accesului tehnologic și de serviciu, în această zonă de la intrare nefiind amenajate locuri de veci”, a declarat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Potrivit acesteia, doar constructorii autorizați au obligația să depoziteze acolo resturile rezultate din lucrările funerare, cu condiția respectării perimetrului stabilit.

Depozitare necorespunzătoare, sancționată cu amenzi

Municipalitatea confirmă însă că, în cazul semnalat de cititoare, regulile nu au fost respectate, precizând că molozul a fost ridicat la o zi după sesizarea petentei. Totodată, Primăria reamintește că firmele care aruncă resturi în afara spațiului permis riscă amenzi de până la 2.500 de lei și pierderea dreptului de a mai lucra în cimitir.

„În cazul pe care îl semnalați, depozitarea deșeurilor s-a făcut necorespunzător. Administrația Cimitirului a luat măsuri pentru evacuarea acestor deșeuri în cursul zilei de sâmbătă, 14 noiembrie, ca urmare a sesizării adresate de cetățeanul în cauză direct Administrației Cimitirului. Evacuarea molozului și a deșeurilor din acest punct se realizează periodic, de regulă o dată la 2 săptămâni, de către un operator extern, numărul de ridicări depinzând și de volumul acumulat”, a explicat purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Potrivit reprezentanților municipalității, depozitarea deșeurilor în locuri nepermise constituie contravenție conform Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, aprobat prin H.C.L. Sibiu nr. 194/2024, și se sancționează cu amendă contravențională între 500 și 2.500 de lei, precum și cu suspendarea dreptului de a mai executa lucrări în Cimitirul Municipal Sibiu pentru firmele care nu respectă normele.

Termen pentru delimitarea zonei

În ceea ce privește separarea zonei de lucru și eliminarea disconfortului reclamat de aparținători, administrația locală înaintează un termen de circa două luni pentru finalizarea intervențiilor.

„Serviciul public care administrează Cimitirul va lua măsuri pentru o mai bună delimitare a acestei zone dedicate depozitării deșeurilor, prin amenajări care se vor realiza până la finalul lunii ianuarie 2027”, a mai transmis reprezentanta Primăriei Sibiu.

Comentarii