Pe scurt: Execuția lucrărilor la pasajul Lupeni trebuie încheiată în cel mult patru luni de la ordinul de începere. Noua procedură vine după două licitații anulate și majorarea costurilor estimate.

Municipiul Sibiu caută din nou constructor pentru modernizarea pasajului pietonal subteran de pe strada Lupeni, după două licitații anulate. Valoarea estimată a contractului este de 1.520.726 de lei, fără TVA.

Achiziția se desfășoară prin procedură simplificată, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 25 ianuarie 2027, potrivit anunțului publicat de municipalitate în SEAP.

Patru luni pentru execuția lucrărilor

Contractul vizează executarea lucrărilor de modernizare conform specificațiilor din documentația de atribuire, iar municipalitatea prevede un termen de maximum o lună de la semnarea contractului de către ambele părți pentru emiterea ordinului de începere.

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Din momentul emiterii acestui ordin, constructorul va avea maximum patru luni pentru execuția și finalizarea lucrărilor. Pentru admiterea recepției la terminarea lucrărilor este prevăzut un interval de cel mult două luni de la notificarea finalizării acestora.

Costurile investiției au crescut

Ora de Sibiu a scris în septembrie 2026 despre majorarea costurilor pentru modernizarea pasajului Lupeni, după două licitații anulate. Municipalitatea a decis atunci să crească valoarea estimată a lucrărilor deoarece constructorii nu erau interesați să participe la licitație.

Astfel, pentru a reduce riscul ca nici la următoarea licitație contractul să nu fie atribuit, indicatorii economici s-au majorat în ședința Consiliului Local de la finalul lunii septembrie. Investiția a crescut de la 2.104.309,35 lei cu TVA la 2.967.183,18 lei cu TVA. Pentru construcții și montaj se va aloca suma de 1.205.842,33 lei cu TVA.

Pasajul Lupeni este de ajutor pentru sibienii care locuiesc în zonă, pentru că face facilă trecerea între zona Gării și zona străzii Lupeni. Doar că cei câțiva metri ai gangului sunt tot mai des evitați, iar femeile și copiii, în special, preferă să îl ocolească și să ajungă acasă pe alt traseu din cauza prezenței oamenilor străzii care își fac nevoile în interior. După mai mulți ani de intervenții punctuale și igienizări, municipalitatea a decis să modernizeze pasajul din temelii.

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