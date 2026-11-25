Primarul comunei Mihăileni, județul Sibiu, Bratu Cristian Ioan, a publicat pe 24 noiembrie 2026, pe pagina de Facebook a primăriei, o retrospectivă a primilor doi ani de mandat și câteva reflecții despre viitorul comunităților rurale mici. Textul este scris în contextul discuțiilor despre comasarea comunelor. Edilul susține că și o administrație mică poate face lucruri mari.

Potrivit primarului, există locuri în care timpul pare să curgă altfel. Locuri în care liniștea dimineților, pădurile care îmbrățișează dealurile, văile, natura generoasă și apropierea dintre oameni încă păstrează acel farmec al satului românesc pe care, din păcate, îl regăsim tot mai rar. Mihăileni este, scrie el, unul dintre aceste locuri.

Izolarea geografică, pe care uneori a privit-o ca pe un dezavantaj, a oferit comunei, în același timp, privilegiul unei vieți tihnite, al unui ritm mai așezat și al unei relații mai apropiate cu natura, arată primarul. Comuna are păduri, dealuri, văi și o faună generoasă, precum și sate cu identitate, tradiții, oameni gospodari și o comunitate care merită să își păstreze specificul.

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„Cred că dezvoltarea nu trebuie să însemne neapărat renunțarea la ceea ce suntem. Nu trebuie să transformăm fiecare sat într-o copie a unui oraș și nici să sacrificăm liniștea, autenticitatea și frumusețea locurilor noastre în numele unei modernizări fără discernământ”, afirmă Bratu Cristian Ioan. Dimpotrivă, edilul crede că se poate construi o comună modernă, funcțională și atractivă, păstrându-i în același timp identitatea rurală. Aceasta este, în esență, viziunea sa despre Mihăileni.

Despre provocarea de a administra o comună mică

În ultima perioadă, în spațiul public, inclusiv în presa locală sibiană, se discută tot mai mult despre reforma administrației publice, despre comasarea comunelor și despre eficientizarea aparatului administrativ, observă primarul.

„Înțeleg nevoia de reformă. Înțeleg necesitatea reducerii cheltuielilor inutile, a eficientizării instituțiilor și a unei administrații publice mai performante. Nu cred însă că toate problemele administrației românești pot fi rezolvate printr-o simplă reorganizare a hărții administrative”, scrie edilul.

Mihăileni este o comună mică, cu o populație redusă și cu un indicator socioeconomic modest, precizează primarul. Tocmai aceste caracteristici au făcut ca, de-a lungul timpului, comunitățile de dimensiuni reduse să întâmpine dificultăți suplimentare în accesarea unor programe de finanțare importante pentru infrastructură.

Pragurile demografice, criteriile de eligibilitate și capacitatea administrativă au făcut ca multe comunități mici să aibă acces limitat la investiții majore în infrastructura de apă, canalizare, gaze naturale și drumuri, arată primarul. În opinia sa, aceasta este una dintre marile nedreptăți ale dezvoltării rurale: localitățile care au nevoie cel mai mult de investiții sunt uneori tocmai cele care întâmpină cele mai multe dificultăți în accesarea finanțărilor.

În aceste condiții, Bratu Cristian Ioan consideră că, înainte de a se discuta despre desființarea unor administrații locale, ar trebui pusă întrebarea dacă au fost create condițiile pentru ca acestea să funcționeze eficient.

Potrivit primarului, nu există încă servicii administrative complet digitalizate, nu există un sistem funcțional de ghișeu unic în toate comunitățile și nu s-a reușit aducerea tuturor serviciilor publice la un nivel de accesibilitate care să reducă în mod real drumurile și timpul pierdut de cetățeni. De aceea, nu există certitudinea că simpla comasare va apropia administrația de cetățean. Există riscul ca, pentru unii locuitori, administrația să devină chiar mai îndepărtată, atât fizic, cât și instituțional, avertizează edilul.

„Oamenii din satele noastre nu au nevoie doar de o primărie mai mare pe hârtie. Au nevoie de cineva care să le răspundă, de cineva care să le cunoască problemele, de cineva care să poată interveni atunci când este nevoie”, scrie primarul.

O reformă adevărată trebuie să pornească de la calitatea serviciilor publice, de la accesul echitabil la finanțare, de la particularitățile geografice și sociale ale fiecărei comunități și, mai ales, de la voința oamenilor, susține el.

„Nu cred că o comună mică trebuie condamnată la dispariție doar pentru că are puțini locuitori. Cred că trebuie să îi oferim șansa de a demonstra ce poate face printr-o administrație responsabilă.”

„Nu am stat cu mâna întinsă. Am ales să gospodărim fiecare leu”

Primarul spune că nu a considerat niciodată că o primărie mică trebuie să fie o administrație neputincioasă. Chiar dacă resursele sunt limitate și indicatorii economici nu avantajează comuna, administrația nu a așteptat ca toate problemele să fie rezolvate de alții, scrie el.

„Am chivernisit banii, ne-am gospodărit cât am putut de bine și am încercat să transformăm fiecare resursă disponibilă într-un lucru concret pentru comunitate.”

Uneori, administrația locală înseamnă mult mai mult decât ședințe, documente, semnături și hotărâri, arată primarul. Înseamnă să conduci un utilaj, să dai cu lopata, să torni beton, să tai iarba, să așezi dale, să vopsești, să cari materiale și să te implici direct acolo unde este nevoie. Aceste lucruri au fost și sunt făcute împreună, cu oamenii din primărie care pot și care înțeleg că administrația publică este, înainte de toate, un serviciu în folosul comunității, precizează edilul.

„Cred cu tărie că un post într-o administrație publică nu trebuie privit doar ca un loc de muncă. Presupune vocație, altruism, multă responsabilitate și, uneori, renunțare la sine.”

Programul de lucru a depășit de multe ori cu mult orele obișnuite, scrie primarul. Administrația a încercat să facă economii acolo unde s-a putut, să evite cheltuielile inutile și să folosească resursele în mod cât mai eficient.

Pentru el, satisfacția cea mai mare este să vadă că o comunitate începe să se ridice, că oamenii capătă încredere și că se naște acel elan colectiv care îi face să creadă că pot realiza lucruri împreună.

Infrastructură și investiții – fundația unei comune funcționale

Una dintre prioritățile administrației a fost și rămâne infrastructura, pentru că nu se poate vorbi despre dezvoltare fără condiții decente de trai, susține primarul. În această direcție, el enumeră mai mulți pași importanți:

se apropie semnarea contractului de finanțare prin Programul Anghel Saligny pentru lucrările de branșamente și racorduri;

pentru localitatea Șalcău, studiul de fezabilitate privind investiția în apă și canalizare este finalizat, iar în prezent se lucrează la proiectul tehnic;

se lucrează la documentațiile tehnice pentru amenajarea intrărilor în fiecare sat al comunei, astfel încât fiecare localitate să beneficieze de o imagine îngrijită și reprezentativă;

a fost reprofilată și amenajată estetic Valea Răvășelului;

urmează reprofilarea terasei de la intrarea în Metiș, sub pădure, în vederea amenajării unui teren de fotbal și a unui spațiu de agrement;

se pregătește amenajarea unei suprafețe generoase de teren în zona stației de tratare a apei, prin devierea cursului de apă și nivelarea terenului, pentru a putea organiza târguri, evenimente și întâlniri sociocomunitare.

Aceste investiții nu sunt simple lucrări de amenajare, subliniază primarul. Ele înseamnă accesibilitate, confort, siguranță și o mai bună utilizare a spațiului public.

Spații verzi, parcuri și agrement – o comună în care să îți facă plăcere să trăiești

Dezvoltarea unei comunități nu înseamnă doar asfalt, conducte și clădiri, crede primarul. Înseamnă și locuri în care oamenii să se întâlnească, copiii să se joace, tinerii să facă sport, iar familiile să petreacă timp împreună. De aceea, administrația a acordat o atenție deosebită amenajării spațiilor comunitare, scrie el.

În pregătire se află, potrivit primarului:

amenajarea centrului localității Mihăileni, cu începerea lucrărilor planificată pentru primăvară;

amenajarea a trei parcuri de joacă, precum și a altor două spații de joacă în incinta școlii;

documentația pentru două parcuri comunitare, aproape finalizată;

amenajarea întregii văi a satului Moardăș, începând din centrul localității, cu piatră, bănci, loc de joacă, mese de tenis de masă și un spațiu destinat tenisului cu piciorul;

amenajarea zonei pietonale dintre centrul satului, magazin și biserica evanghelică.

În luna ianuarie este prevăzută semnarea contractului de finanțare pentru construirea unui teren de sport multifuncțional, cu pistă de popice și spațiu de agrement, grătar și locuri pentru servirea mesei în aer liber, anunță primarul.

Administrația își dorește ca aceste spații să devină puncte de întâlnire pentru comunitate, locuri în care oamenii să petreacă timp împreună și în care să se simtă bine acasă, scrie edilul.

Educație, copii și tineri – investiția care contează cel mai mult

Dacă există o categorie pentru care merită făcute toate eforturile, aceasta este generația tânără, susține primarul. Copiii comunei Mihăileni trebuie să simtă că au oportunități și că locul în care s-au născut nu reprezintă un dezavantaj în dezvoltarea lor, scrie el. Administrația a încercat să transforme această convingere în acțiuni concrete:

a fost finalizată achiziția de mobilier școlar și table interactive;

a fost îmbunătățit aspectul exterior al curții școlii;

elevii cu rezultate deosebite au fost premiați, cu recompense financiare menite să le încurajeze performanța;

a fost organizată o tabără la mare pentru elevi;

au fost organizate ședințe de înot la Bazinul Aria din Sibiu pentru copiii doritori, începând cu clasa a III-a;

a fost introdus transportul pentru elevii care au absolvit clasa a VIII-a;

a fost înființată bursa social-educativă locală;

a fost inițiată bugetarea participativă „Primăria Copiilor”, prin care administrația își dorește ca cei mici să înțeleagă ce înseamnă implicarea civică și responsabilitatea față de comunitate.

„Nu ne dorim doar copii care merg la școală. Ne dorim copii care au încredere în ei, care descoperă lucruri noi, care au acces la experiențe și oportunități și care, peste ani, să privească Mihăileniul ca pe un loc în care merită să revină”, scrie primarul.

Cultură, tradiții și identitate locală

O comunitate nu este definită doar prin infrastructură, ci și prin memoria, tradițiile și valorile sale, arată primarul. Tocmai de aceea, a fost înființat și organizat Ansamblul Folcloric al Comunei Mihăileni.

Administrația își dorește să păstreze tradițiile, să le transmită mai departe și să ofere copiilor și tinerilor ocazia de a descoperi frumusețea patrimoniului cultural local, scrie edilul. În același timp, se pregătește dezvoltarea unor evenimente comunitare care să aducă împreună oamenii din toate satele comunei și să creeze o identitate locală puternică.

Ne dorim ca Mihăileniul să devină cunoscut nu doar pentru frumusețea naturală, ci și pentru oamenii săi, pentru tradițiile și evenimentele care dau viață comunității, transmite primarul.

Administrarea patrimoniului, cadastru și siguranța proprietății

Un alt capitol important a fost cel al evidenței proprietăților și al clarificării situației juridice a terenurilor, arată primarul. Administrația a realizat cadastrarea întregului intravilan al comunei, un demers administrativ important, cu efecte directe asupra siguranței proprietății și a dezvoltării viitoare.

În perioada următoare, proprietarii vor fi invitați la sediul primăriei pentru înmânarea cărților funciare, anunță primarul.

În ceea ce privește extravilanul, administrația lucrează la înregistrarea sistematică a imobilelor, atât pentru proprietățile persoanelor care dețin posesia, cât și pentru cele care au titluri de proprietate, încercând totodată să corecteze poziționările eronate, precizează edilul.

Au fost depuse, de asemenea, două proiecte privind reducerea riscului seismic, pentru clădirea școlii din Moardăș și pentru căminul din Metiș. Administrația își dorește ca aceste clădiri să fie readuse în circuitul comunitar, să primească utilități potrivite vremurilor actuale și să devină spații funcționale, cu o utilitate reală pentru oameni, scrie primarul.

Utilaje, gospodărire comunală și servicii publice

O primărie mică trebuie să fie practică și să aibă capacitatea de a interveni rapid, susține primarul. Din acest motiv, administrația a continuat completarea și modernizarea parcului auto și a echipamentelor necesare gospodăririi comunei.

Potrivit edilului, au fost achiziționate:

un buldoexcavator nou;

o măturătoare stradală;

un tractor nou;

o remorcă cu graifer, utilizată inclusiv pentru transportul lemnului de foc către populație.

A fost reglementat și prețul de vânzare al lemnului de foc la cel mai mic nivel pe care administrația l-a putut susține, asigurând totodată transportul către cetățeni, scrie primarul. El consideră că accesul populației la lemnul de foc, în condiții corecte și la un preț cât mai mic, este un serviciu social important, mai ales pentru familiile care se confruntă cu dificultăți.

Într-o comună cu sate răsfirate și cu o geografie specifică, dotarea administrației cu utilaje proprii înseamnă autonomie, economie și capacitate de intervenție, arată edilul. Puține comune și chiar orașe au parcul auto și utilajele aflate în dotarea primăriei, susține primarul.

Sănătate, energie și proiecte pentru viitor

Administrația a încercat să nu se limiteze la investițiile imediate, ci să pregătească și proiecte care să aibă efecte pe termen lung, scrie primarul.

A fost depusă documentația pentru achiziționarea unui cabinet stomatologic complet echipat, cu scopul de a îmbunătăți accesul comunității la servicii medicale. A fost depusă documentația pentru realizarea unui parc fotovoltaic, care să contribuie la eficientizarea energetică și la reducerea cheltuielilor publice. A fost pregătită și documentația privind modernizarea iluminatului stradal prin sisteme de telegestiune, care să permită un control mai bun al consumului și o administrare eficientă, enumeră edilul.

Primăria este, de asemenea, în curs de achiziționare a unui autocar, pentru a putea răspunde mai bine nevoilor de transport ale comunității, anunță primarul.

Toate aceste proiecte au un numitor comun, subliniază el: să pregătească o comună mai bine echipată, mai eficientă și mai capabilă să răspundă nevoilor oamenilor.

Administrație și capacitate de lucru – rezultatele unei echipe mici, dar ambițioase

Administrația a schimbat sediul primăriei, încercând să îl facă mai funcțional, mai primitor și mai potrivit pentru activitatea administrativă și pentru relația cu cetățenii, scrie primarul. S-a încercat, de asemenea, îmbunătățirea modului de organizare și crearea unei atmosfere în care oamenii care trec pragul instituției să găsească disponibilitate și respect.

Un indicator al activității îl reprezintă, potrivit primarului, cele 217 de hotărâri de Consiliu Local promovate în această perioadă. Aproximativ 65% dintre acestea sunt deja implementate, celelalte aflându-se în diferite etape de lucru sau așteptând avizele și aprobările necesare.

Uneori, ceea ce nu se vede în teren nu înseamnă că nu există, precizează edilul. Există proiecte care trec prin etape instituționale firești, uneori lungi, mult prea lungi. Există documentații tehnice, avize, autorizații, proceduri de achiziție și verificări care consumă timp și energie. În spatele unei investiții care se vede astăzi în teren se află, de multe ori, luni sau chiar ani de muncă administrativă, arată primarul.

„Pot spune cu satisfacție că, alături de mica, dar inimoasa și ambițioasa echipă din primărie, nu am ratat niciun program de finanțare prin care am avut posibilitatea să aducem chiar și cea mai mică sumă de bani în comunitatea noastră.”

Nu toate rezultatele se văd imediat, dar fiecare proiect pregătit, fiecare finanțare obținută și fiecare documentație finalizată reprezintă o cărămidă pusă la temelia dezvoltării comunei, scrie el.

Doi ani de mandat. Despre îndoieli, perseverență și bucuria de a construi

Bratu Cristian Ioan scrie că a preluat conducerea administrației la data de 11 noiembrie, cu dorința sinceră de a-și pune priceperea, timpul și energia în slujba comunității.

Recunoaște că, în primele luni, au fost momente în care a crezut că va renunța. S-a văzut limitat de atât de multe lucruri: resurse financiare insuficiente, proceduri complicate, lipsa unor instrumente administrative, dificultăți în accesarea finanțărilor și un sistem instituțional în care uneori lucrurile se mișcă mult prea încet, scrie el.

Nu este simplu să preiei responsabilitatea unei comunități mici și să descoperi cât de multe lucruri trebuie rezolvate simultan, arată primarul. A înțeles însă repede că nu se poate schimba totul într-o zi și că nu se pot aștepta condiții perfecte pentru a începe.

„Am tras aer în piept, am suflecat mânecile și ne-am apucat de treabă. Pas cu pas. Lucru cu lucru. Proiect cu proiect.”

Astăzi, privind în urmă, începe să vadă ceva în urma administrației, scrie el. Nu tot ceea ce și-a propus este realizat, nu toate proiectele au ajuns în etapa lucrărilor, dar există o direcție, există proiecte, există finanțări urmărite și, mai ales, convingerea că lucrurile se pot schimba.

Primarul spune că vrea să le mulțumească tuturor colegilor din Primăria Mihăileni pentru abnegație, implicare și dăruire. Un cuvânt aparte de recunoștință îi adresează viceprimarului, care, scrie el, i-a depășit toate așteptările prin spiritul său de sacrificiu, prin implicarea constantă și prin felul în care îi bate inima pentru această comunitate.

„Știu câtă muncă se află în spatele lucrurilor care se văd și, mai ales, în spatele celor care încă nu se văd.” Le mulțumește tuturor celor care au înțeles că administrația nu este un om, ci o echipă și, în cele din urmă, o comunitate întreagă, transmite edilul.

O comună mică nu înseamnă o comunitate fără viitor

Poate că Mihăileniul nu are dimensiunea unor comune mari, poate că nu are resursele financiare ale unor administrații privilegiate și poate că uneori distanțele, geografia și numărul redus de locuitori pun comuna în dezavantaj, recunoaște primarul. Dar comunitatea are ceva ce nu poate fi măsurat în indicatori statistici: identitate, apartenență, oameni, natură și dorința de a face lucrurile să meargă, scrie el.

„Cred că o comună mică poate deveni un loc foarte bun pentru a trăi, pentru a crește copii, pentru a petrece anii frumoși ai maturității și pentru a îmbătrâni cu demnitate. Nu trebuie să avem ambiția de a deveni un oraș. Trebuie să avem ambiția de a deveni o comună mai bună.”

O comună în care drumurile să fie practicabile, infrastructura să fie funcțională, copiii să aibă oportunități, tinerii să găsească motive să rămână, vârstnicii să fie respectați, iar natura să fie protejată. Una în care tradițiile să nu dispară, în care spațiile publice să fie îngrijite și în care oamenii să se simtă parte dintr-o comunitate vie, descrie primarul.

„Nu cred că reforma administrației trebuie să însemne uniformizarea comunităților sau dispariția identității locale. Cred că trebuie să însemne mai multă competență, mai multă responsabilitate, mai multă transparență și servicii publice mai bune.”

Iar dacă o administrație mică reușește să gospodărească responsabil resursele, să atragă finanțări, să construiască proiecte și să mobilizeze oamenii, atunci ea merită sprijinită, nu privită doar prin prisma numărului de locuitori, susține edilul.

„Dacă mâine s-ar încheia mandatul meu, aș pleca cu sentimentul împlinirii că, în fiecare zi, am făcut tot ce am putut în ziua respectivă pentru această comunitate. Nu pretind că am făcut totul perfect. Nu pretind că am rezolvat toate problemele. Dar pot spune că nu am stat deoparte, nu am așteptat ca lucrurile să se întâmple de la sine și nu am considerat niciodată că dimensiunea mică a comunei ne scutește de responsabilitatea de a construi.”

Mihăileniul are nevoie de timp, de investiții, de perseverență și de încrederea oamenilor săi, scrie primarul. „Iar noi suntem aici pentru a continua. Pentru că, dincolo de funcții, mandate, cifre și proiecte, rămâne un lucru mult mai important: locul pe care îl numim acasă.”

Mihăileni este, în încheierea textului semnat de primar, o comună mică, dar cu ambiții mari. O comună care nu vrea să își piardă liniștea, natura și identitatea, ci să le completeze cu tot ceea ce înseamnă o viață modernă și demnă.

Sursa: postarea din 24 noiembrie 2026 de pe pagina de Facebook a Primăriei Comunei Mihăileni, semnată de primarul Bratu Cristian Ioan.

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