Pe scurt: Călătorii care au nevoie de bilete în cele două zile le vor putea cumpăra de la colaboratorii Tursib.

Autobuzele Tursib vor circula după programul de duminică în 30 noiembrie și 1 decembrie 2026, potrivit Tursib. Modificarea se aplică tuturor traseelor.

„Vă informăm că în 30 noiembrie – 1 decembrie 2026 autobuzele de pe toate traseele vor circula conform programului de DUMINICĂ.”, a transmis Tursib

În cele două zile, agențiile Tursib vor fi închise.

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În această perioadă, titlurile de călătorie vor putea fi achiziționate prin următoarele canale de vânzare:

automatele stradale;

aplicația mobilă SibiuBus;

aparatele contactless din autobuze;

portalul Tursib;

colaboratorii Tursib.

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