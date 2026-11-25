Pe scurt:
Călătorii care au nevoie de bilete în cele două zile le vor putea cumpăra de la colaboratorii Tursib.
Autobuzele Tursib vor circula după programul de duminică în 30 noiembrie și 1 decembrie 2026, potrivit Tursib. Modificarea se aplică tuturor traseelor.
„Vă informăm că în 30 noiembrie – 1 decembrie 2026 autobuzele de pe toate traseele vor circula conform programului de DUMINICĂ.”, a transmis Tursib
În cele două zile, agențiile Tursib vor fi închise.
În această perioadă, titlurile de călătorie vor putea fi achiziționate prin următoarele canale de vânzare:
- automatele stradale;
- aplicația mobilă SibiuBus;
- aparatele contactless din autobuze;
- portalul Tursib;
- colaboratorii Tursib.
Comentarii
Ultima oră
- Program special la Tursib de 30 noiembrie și 1 decembrie: agențiile vor fi închise acum 5 secunde
- De la arsuri grave la reconstrucția sânului și a feței: ce operații se fac la Spitalul Județean Sibiu acum 29 de minute
- Interstar Sibiu continuă înscrierile la fotbal feminin pentru fetele născute între 2012 și 2021 acum 57 de minute
- Modernizarea Sălii Transilvania intră în linie dreaptă. Consiliul Județean va semna contractul pentru lucrări acum o oră
- Se schimbă vremea în toată țara: polei, ninsori și vânt puternic până vineri acum o oră