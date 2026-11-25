Guvernul de la Chișinău a instituit, miercuri, stare de alertă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în sectorul energetic, pentru 30 de zile, începând cu 25 noiembrie 2026. Decizia urmează expirării stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic și are caracter preventiv, pentru sezonul rece, potrivit Centrului Național de Management al Crizelor și Ministerului Energiei.

Starea de urgență, instituită pe 26 septembrie pentru 60 de zile, a fost valabilă până pe 24 noiembrie. Măsurile hidrologice încetează, după ce situația de pe Nistru s-a ameliorat odată cu ploile. În energetică, însă, riscurile privind aprovizionarea persistă, arată CNMC.

Instituirea stării de alertă „nu înseamnă că aceste riscuri s-au materializat sau că sunt planificate întreruperi în furnizarea energiei”, subliniază atât CNMC, cât și Ministerul Energiei. Este o măsură preventivă, prin care autoritățile își pregătesc cadrul de intervenție rapidă. Ministerul precizează că, în prezent, consumatorii sunt asigurați cu energie electrică, gaze naturale și produse petroliere, iar livrările se desfășoară în regim normal.

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Printre factorii de risc invocați de CNMC se numără reducerea, începând cu luna decembrie, a capacității garantate de import al energiei electrice din România, dependența de importuri și de achizițiile pe termen scurt, scăderea producției regionale, inclusiv după atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, stocurile reduse de motorină, riscuri la sistemul de transport al gazelor și posibile episoade de frig. În decembrie 2025, operatorul Moldelectrica ceruse deja sprijin de urgență României, după ce rețeaua moldovenească ajunsese sub presiune în urma unor atacuri asupra infrastructurii din Ucraina.

Pe durata stării de alertă vor putea fi limitate exporturile de energie electrică în orele cu risc pentru aprovizionare și redus consumul în orele de vârf, cu prioritate pentru spitale, serviciile de urgență și infrastructura critică, a anunțat agenția de stat MOLDPRES. Alte măsuri posibile includ eliberarea, cu titlu de împrumut, a păcurii din rezerva de stat, facilitarea importurilor de produse petroliere, protejarea stocurilor destinate pieței interne și raportarea zilnică a stocurilor de carburanți și gaze.

„Am avut două luni stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Din fericire, provocările pe partea hidrologică s-au rezolvat, au început ploile, lucrurile arată mai bine. Însă pe partea de energie, rămâne o perioadă tensionată cu provocări. De asta este oportun să menținem starea de alertă”, a spus premierul Vasile Tofan, citat de MOLDPRES.

Comisia Națională de Management al Crizelor, cu sprijinul CNMC, va coordona deciziile strategice, iar Ministerul Energiei va asigura răspunsul sectorial. CNMC trebuie să informeze Parlamentul și președintele, în cel mult 72 de ore, despre decizie, motive și măsuri, potrivit relatărilor. Hotărârea apare în sumarul Monitorului Oficial nr. 601, ca Hotărârea Guvernului nr. 654 din 25 noiembrie 2026.

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