Mii de copii din județul Sibiu, proveniți din familii încercate de greutăți, din centre de plasament sau care se confruntă cu probleme de sănătate, și-au așternut dorințele pe hârtie în speranța că Moș Crăciun nu îi va ocoli nici anul acesta. Campania „Vreau să fiu Moș Crăciun în fiecare zi”, ajunsă la cea de-a zecea ediție, a adunat și în acest sezon sute de scrisori din oraș și din satele izolate ale județului, oferindu-le sibienilor șansa de a deveni, pentru o zi, sprijinul de care acești copii au atâta nevoie.

În plicurile și colile desenate cu creioane colorate nu se regăsesc gadget-uri scumpe sau telefoane de ultimă generație. Dimpotrivă, dorințele lor sunt de o modestie care emoționează până la lacrimi: o pereche de ghete, o pătură groasă, creioane, o mașinuță, o pisicuță de pluș sau, pur și simplu, sănătate și putere pentru a merge mai departe la școală.

Ce își doresc copiii de la Moș Crăciun

Printre scrisorile publicate de Asociația „Moș Crăciun în fiecare zi” se ascund destine greu încercate mult prea devreme, dar și o maturitate surprinzătoare în fața lipsurilor.

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Pentru Cristi, elev în clasa I la o școală incluzivă, cea mai mare bucurie din acest an a fost deja faptul că a reușit să deslușească tainele literelor, iar darul pe care îl cere nu se poate cumpăra din niciun magazin. „Anul acesta școlar am început să scriu și să citesc. Eu și părinții mei suntem foarte bucuroși. Îi mulțumim lui Dumnezeu că am primit în acest fel cel mai frumos cadou de sărbători. Cel mai frumos lucru pe care poți să îl faci pentru mine este să te rogi lui Dumnezeu să mă ajute în continuare să învăț la școală”, este dorința copilului.

În Retiș, un băiețel de 9 ani își împarte copilăria între școală și treburile gospodărești, încercând să își ajute mama cât timp tatăl este plecat la muncă. „Eu sunt Sai Cristian și am 9 ani și stau în Retiș. Mai am încă 3 frați mai mici: Adi, Anastasia și Ayana. O ajutăm mult pe mama cu lemnele și treaba. Tata e mai mult plecat, tot vine și pleacă. Suntem cuminți și ne merge mai greu. Te rog să îmi aduci niște creioane, niște bomboane și o mașinuță”, este scrisoarea lui Cristian.

La fel de modest este și Dennis, un alt băiețel de 9 ani, elev în clasa a II-a la o școală incluzivă, care îi lasă Moșului libertatea de a alege orice crede că i s-ar potrivi. „Eu nu sunt un copil pretențios. Ce crezi tu că poți să-mi trimiți o să mă bucure. Dacă poți aș dori o mașinuță și o carte de colorat și culori. Mulțumesc frumos”.

Pentru alți copii, Crăciunul vine cu dorul de părinți sau cu amintirea dureroasă a unei pierderi recente. Sofia, o fetiță de 7 ani cu autism, încearcă să își păstreze energia și zâmbetul după ce mama ei s-a stins din viață. „Recent mama mea a murit și am rămas în grija tatălui meu, care este ajutat de persoane inimoase să mă crească. Vreau să știi despre mine că sunt o fire veselă, am multă energie, ador să desenez, să pictez, să fac sport și să dansez. Mi-aș dori o geacă, ghetuțe, un set de desenat și colorat, jucării și dulciuri. Am uitat să îți spun cât de mult îmi place ciocolata”, a scris micuța în scrisoare.

Din Cisnădie, Sonia, o fetiță de 8 ani aflată în plasament alături de frații ei, și-a dictat scrisoarea doamnei învățătoare, punând pe hârtie o dorință care depășește orice jucărie. „Locuiesc în Centrul de plasament SOS Satul Copiilor Cisnădie din vara aceasta, alături de sora și fratele meu. Nu știu să scriu, dar doamna învățătoare îți scrie pentru mine. De Crăciun mi-aș dori o pisicuță de pluș și… să o văd și să o îmbrățișez pe mama”.

La 15 ani, Denisa, care trăiește într-un centru de la vârsta de 9 ani, își găsește puterea de a le fi sprijin celor din jur și îi urează chiar ea Moșului sărbători liniștite: „Am avut o viață grea, dar cu toate astea sunt puternică. Anul acesta de Crăciun îmi doresc un pluș mare și roz, anul acesta am fost cuminte și am avut grijă de cei din jur. Ție, dragă Moșule, îți doresc un Crăciun fericit și liniștit”.

Alți copii își doresc lucruri esențiale pentru iarnă sau pentru școală. Bogdan, în vârstă de 6 ani, locuiește împreună cu frații lui mai mici în casa bunicii și își dorește „o mașină cu telecomandă și o pătură groasă”. Adelina, de 8 ani, care crește alături de alți șase frați, speră să găsească sub brad „un penar roz cu Hello Kitty și o pereche de ghete”, iar Beatrice, de 11 ani, care își ajută zilnic părinții la curățenie, visează la „un ursuleț, o păpușă, un câine de jucărie și un telefon cu apă și biluțe”.

Cum poți deveni Moș Crăciun pentru un copil din Sibiu

Fiecare caz inclus în campanie este verificat în prealabil de organizatorii de la Asociația „Moș Crăciun în fiecare zi”, cu sprijinul profesorilor, învățătorilor, asistenților sociali, preoților și voluntarilor din întreg județul. Cei care vor să aducă bucurie în casa sau în centrul unde locuiește unul dintre acești copii au la dispoziție mai multe modalități de implicare.

Scrisorile sunt publicate în grupul de Facebook dedicat campaniei („Vreau să fiu Moș Crăciun în fiecare zi”). Pentru a prelua un caz, trebuie doar să lași un comentariu cu cuvântul „Adopt” sau „Rezerv” la fotografia scrisorii alese. Dorințele sunt orientative, astfel că poți cumpăra unul dintre lucrurile menționate sau un dar similar, adaptat vârstei copilului și bugetului tău.

Dacă toate scrisorile au fost deja rezervate, poți pregăti un pachet pentru un copil care nu a apucat să trimită o scrisoare.Este suficient să notezi vizibil pe cutie genul și vârsta (de exemplu: „Fată, 7 ani” sau „Băiat, 10 ani”). Organizatorii vor anunța în grup punctele și programul de colectare a cadourilor.

Asociația colectează în această perioadă și haine de iarnă, încălțăminte, rechizite, alimente neperisabile și produse de igienă. De asemenea, cei care nu au timp să meargă la cumpărături pot susține campania financiar, direct în conturile asociației:

Beneficiar: Asociația Moș Crăciun în fiecare zi

Cont în lei: RO06BTRLRONCRT0493731101

Cont în euro: RO53BTRLEURCRT0493731101

Revolut: 0726 003 703

Un singur dar ales cu grijă poate însemna enorm pentru un copil care nu așteaptă miracole costisitoare, ci doar dovada că cineva s-a gândit la el în prag de sărbători.

Sursa foto scrisori: Facebook / VREAU SA FIU MOS CRACIUN IN FIECARE ZI!!!!!!

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