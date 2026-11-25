Prefectura Sibiu intenționează să constituie un grup de lucru pentru analizarea propunerilor privind o posibilă reorganizare administrativ-teritorială a unor comune din județ. Anunțul a fost făcut de prefectul Florian Giubega, care a confirmat că, pe lângă inițiativa comunei Rășinari, au existat discuții și o solicitare din partea UAT Valea Viilor. Deocamdată, nu au fost luate decizii, iar autoritățile așteaptă clarificări privind reforma administrativă aflată în dezbatere publică.

Subiectul a fost abordat marți, în conferința de presă organizată după ședința Colegiului Prefectural. Întrebat dacă au existat și alte solicitări privind posibile comasări, în afara celei venite din partea Primăriei Rășinari, Florian Giubega a făcut referire la o inițiativă din partea comunei Valea Viilor.

„Am putea presupune că da. Mii de hectare din partea UAT Valea Viilor”, a declarat prefectul, fără să ofere deocamdată detalii suplimentare despre această propunere.

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Grup de lucru la nivelul județului Sibiu

Prefectul a fost întrebat și dacă există recomandări de la nivel guvernamental pentru elaborarea unei strategii privind posibilele comasări administrative în județul Sibiu.

Florian Giubega a explicat că, în acest moment, nu poate oferi un răspuns concret, întrucât ordonanța care vizează reforma administrativă se află încă în dezbatere publică.

Acesta a precizat însă că a purtat discuții cu reprezentanții opoziției pentru organizarea unei întâlniri preliminare în vederea constituirii unui grup de lucru.

„Am avut un dialog cu opoziția pentru întocmirea sau, mai bine spus, pentru o întâlnire în prealabil pentru întocmirea unui grup de lucru, dar în momentul de față așteptăm să vedem dinamica lucrurilor și ulterior pot veni cu precizări”, a spus prefectul.

Întrebat dacă acest grup de lucru va analiza inclusiv propunerile deja lansate de comunele din județ, Giubega a confirmat că o astfel de întâlnire va avea loc.

„Categoric, va urma o ședință de genul acesta, în care vom constitui un grup de lucru pentru a vedea care sunt pașii următori”, a declarat Florian Giubega.

Rășinari și Râu Sadului ar putea redeveni o singură comună, după aproape un secol

Una dintre propunerile care au adus în atenție subiectul reorganizării administrative în județul Sibiu este cea a primarului comunei Rășinari, Bogdan Bucur.

În 12 noiembrie 2026, acesta a transmis o scrisoare oficială administrației din Râu Sadului, prin care a propus deschiderea discuțiilor privind o eventuală reunire administrativă a celor două comune.

Documentul a fost adresat primarului comunei Râu Sadului, Daniel Dumitru Minea, Consiliului Local și Prefecturii Sibiu. Inițiativa are în vedere posibilitatea ca Rășinari și Râu Sadului să redevină o singură unitate administrativ-teritorială, la aproximativ un secol după separarea lor.

Primarul Bogdan Bucur a subliniat că este vorba despre o propunere de dialog, nu despre o decizie, iar un asemenea demers ar trebui să țină cont de voința locuitorilor.

Prefectul așteaptă un răspuns din partea primarului din Valea Viilor

În ceea ce privește propunerea venită din partea UAT Valea Viilor, prefectul a precizat că nu a discutat încă direct cu primarul comunei și că așteaptă mai multe informații înainte de a face precizări publice.

„Nu a existat încă un dialog cu domnul primar. N-aș vrea să vă răspund în acest moment, pentru că încă mai aștept niște răspunsuri din partea dânsului pe această solicitare și ulterior revin cu informațiile corecte”, a declarat Florian Giubega.

Deocamdată, la nivelul județului Sibiu nu există o decizie privind comasarea unor comune. Următorul pas anunțat de Prefectură este constituirea grupului de lucru care va analiza propunerile și posibilele direcții de acțiune, în funcție de forma finală a reformei administrative.

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