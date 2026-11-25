Târgul de Crăciun din Sibiu atrage numeroși turiști, iar cei care aleg să petreacă un weekend în oraș au la dispoziție mai multe variante de cazare, de la apartamente și pensiuni până la hoteluri situate în apropierea Pieței Mari. Prețurile diferă considerabil în funcție de amplasare, categoria unității și perioada aleasă.

Pentru o noapte de cazare, tarifele pot începe de la aproximativ 230-250 de lei în cazul unor apartamente, în timp ce hotelurile din centrul istoric pot ajunge la 500-670 de lei sau chiar mai mult pentru o noapte. În perioadele aglomerate, precum weekendurile din decembrie și sărbătorile de iarnă, turiștii trebuie să ia în calcul și posibilitatea unor tarife mai ridicate.

Apartamente și pensiuni, variante mai accesibile

Turiștii care nu vor să aloce un buget foarte mare pentru cazare pot lua în calcul și apartamentele sau pensiunile aflate la câteva minute de centrul istoric.

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Pentru un weekend de la sfârșitul lunii noiembrie, ofertele prezentate de platforma de rezervare Booking includ și variante cu tarife mai accesibile.

Printre acestea se numără:

History Apartments Cetății – aproximativ 230 de lei pe noapte;

Little Heaven Apartments – aproximativ 250 de lei pe noapte;

Apartment Green – aproximativ 305 lei pe noapte;

Casa Grinda – aproximativ 350 de lei pe noapte.

Sergiu Negru, administratorul pensiunii Casa Grinda, spune că majoritatea weekendurilor sunt complet rezervate. „În weekenduri avem ocupat complet, însă în timpul săptămânii mai sunt camere disponibile. Pentru perioada Crăciunului există cerere și cred că mai am o singură cameră liberă. Prețurile sunt în jur de 350 de lei pe noapte, în funcție de cameră. Tarifele sunt aceleași ca anul trecut, iar cererea se menține la un nivel similar”, a declarat Sergiu Negru, reprezentantul Casei Grinda.

Aceste unități reprezintă alternative pentru cei care vor să ajungă pe jos la Târgul de Crăciun, fără să plătească tarifele practicate de unele hoteluri din centrul orașului.

Hotelierii au scăzut preturile pentru a trage turiștii

Hotel Am Ring, situat chiar în Piața Mare, are tarife de pornire de aproximativ 230 de lei pe noapte, însă pentru un weekend de la sfârșitul lunii noiembrie prețul ajunge la 400 de lei pe noapte pentru o cameră dublă.

„Mai avem locuri libere, iar rulajul este unul bun. Singura problemă este că cererea este mai ridicată în weekenduri, în timp ce în timpul săptămânii este destul de scăzută. Avem mai puține rezervări comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut”, a declarat Bogdan Bugnariu, de la Hotel Am Ring.

Acesta spune că a ales să micșoreze prețurile pentru a atrage mai mulți oaspeți. „Am redus prețurile cu 15-20% pentru a atrage mai multe rezervări. Contează foarte mult și vremea: dacă prognoza este favorabilă, apar și rezervări de ultim moment. În schimb, dacă se anunță ploaie, cererea scade considerabil, iar rezervările aproape că nu mai intră.

În timpul săptămânii, tariful mediu pentru o cameră dublă este de aproximativ 230 de lei pe noapte, în timp ce în weekend ajunge la 400 de lei”, a declarat Bogdan Bugnariu, de la Hotel Am Ring.

La ART Hotel, tarifele de pornire afișate pe platforma Booking sunt de aproximativ 440 de lei pentru cazare îm timpul săptămânii, iar pentru un weekend de la sfârșitul lunii noiembrie prețurile ajung la aproximativ 610 de lei pe noapte.

Diferențele arată cât de mult poate influența perioada aleasă costul unei rezervări. Un tarif disponibil într-o zi obișnuită nu trebuie considerat automat valabil și pentru un weekend în care orașul primește un număr mare de vizitatori.

Cazare și în localitățile din apropierea Sibiului

Turiștii care nu găsesc locuri de cazare în centrul istoric al Sibiului sau care își doresc o experiență diferită pot lua în calcul pensiunile și unitățile turistice din afara orașului, inclusiv pe cele din localitățile învecinate. Acestea pot reprezenta o alternativă pentru familiile și grupurile care caută mai mult spațiu, liniște sau acces la natură.

Un exemplu este Pensiunea Mai, unde interesul turiștilor diferă în funcție de perioada sărbătorilor. Weekendurile și minivacanța de 1 Decembrie sunt foarte solicitate, în timp ce Crăciunul este o perioadă mai liniștită, comparativ cu Revelionul.

„În weekendul acesta suntem ocupați în proporție de 100%, cu toate locurile rezervate. De Crăciun, însă, este o perioadă mai liniștită, în care oamenii preferă să petreacă timpul în familie, astfel că nu avem gradul maxim de ocupare. În schimb, de Revelion suntem plini. În ceea ce privește rezervările, Crăciunul se menține la un nivel similar celui de anul trecut, la fel și Revelionul, în timp ce minivacanța de 1 Decembrie este deja ocupată integral.

Noi mizăm pe specificul tradițional, cu meniuri ardelenești. Există o diferență între o pensiune montană și un hotel din oraș: aici, turiștii se pot bucura de natură și de facilitățile oferite.

Tarifele pentru o noapte de cazare pornesc de la 450 de lei pentru o cameră dublă standard, iar pentru camerele superioare pot ajunge la 550 de lei. Prețurile diferă și în funcție de numărul de nopți rezervate, oferind reduceri pentru sejururile mai lungi. Micul dejun și accesul la piscina interioară sunt incluse”, a declarat Iulian, reprezentant al Pensiunii Mai.

Pe lângă pensiuni, apartamentele și casele de vacanță pot fi alte variante pentru cei care călătoresc în familie sau în grupuri mai mari. Cei care vin cu mașina au, de asemenea, posibilitatea de a căuta unități de cazare în localitățile din jurul Sibiului, unde pot găsi alternative la oferta din centrul orașului.

Cât costă cazarea la hotelurile din Sibiu

Ofertele disponibile pe platformele de rezervări arată că turiștii pot găsi camere și apartamente la prețuri diferite, chiar și în zona centrală a orașului, hotelurile având încă disponibilitate.

Prețurile de cazare la hotelurile din Sibiu variază în funcție de ziua săptămânii, perioada aleasă și disponibilitatea camerelor. Potrivit tarifelor afișate pe Booking.com, la Ibis Styles Sibiu Arsenal, o noapte de cazare pornește de la aproximativ 350 de lei, în timp ce la Ramada Sibiu tarifele ajung la aproximativ 590 de lei pe noapte.

La Continental Forum și Golden Tulip Ana Tower, prețurile diferă în funcție de perioada rezervării și de tipul camerei. În general, turiștii se pot aștepta la tarife mai ridicate în weekend, comparativ cu zilele din timpul săptămânii, când există șanse mai mari să găsească oferte avantajoase.

Astfel, în cazul hotelurilor premium, unde tarifele pot depăși 500-670 de lei pe noapte, un weekend de două nopți poate ajunge la 1.000-1.340 de lei sau chiar mai mult.

Prețurile sunt orientative, pentru două persoane, și pot varia în funcție de disponibilitatea camerelor și de condițiile rezervării.

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