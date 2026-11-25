Pe scurt: Sudul Transilvaniei se află printre zonele în care vântul se va intensifica. La peste 1.400 de metri, în Carpații Meridionali și Munții Banatului, ninsoarea va fi viscolită.

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri, 25 noiembrie 2026, o informare privind precipitații mixte, polei și depuneri de zăpadă, dar și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării.

Pentru Carpații Meridionali și Munții Banatului, meteorologii au anunțat un Cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite, potrivit Mediafax.

Informarea vizează intervalul cuprins între joi, 26 noiembrie, ora 02:00, și vineri, 27 noiembrie, ora 10:00. În acest interval, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării. În vest și sud-vest, cantitățile de apă vor ajunge local la 15–30 de litri pe metru pătrat.

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Lapovița și ninsoarea ajung în estul Transilvaniei joi seară

La începutul zilei de joi, 26 noiembrie, în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei sunt prognozate lapoviță și ninsoare. Spre seară și în noaptea de joi spre vineri, acestea se vor extinde în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei, unde se va depune un strat de zăpadă de 2–7 centimetri.

„La munte se vor depune 5-10 cm de zăpadă”, au transmis meteorologii ANM.

Vântul se va intensifica în noaptea de miercuri, 25 noiembrie, spre joi, 26 noiembrie, și pe parcursul zilei de joi în Banat, dar și pe arii restrânse din sudul Transilvaniei și Dobrogea. Rafalele vor ajunge la 40–60 km/h, iar la munte vor atinge 60–80 km/h și vor viscoli ninsoarea.

Rafalele ating 110 km/h pe crestele aflate sub Cod galben

Pe parcursul zilei de joi, 26 noiembrie, Codul galben de viscol va viza Carpații Meridionali și Munții Banatului, la altitudini de peste 1.400 de metri. Vântul va sufla cu 60–70 km/h, iar pe creste rafalele vor atinge 90–110 km/h, viscolind ninsoarea.

Ninsorile vor fi moderate cantitativ, cu un strat de zăpadă de 10–15 centimetri. În vestul Carpaților Meridionali, depunerile vor ajunge la aproximativ 25 de centimetri.

În sudul Banatului, vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h.

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